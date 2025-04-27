吉卜力生圖惹議 Google：AI智財權複雜須有合理使用範疇【專訪】

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影片來源：中央社

（中央社記者吳家豪台北27日電）OpenAI推出將照片轉換為吉卜力風格的人工智慧（AI）圖像生成工具爆紅，引發是否侵權的質疑。Google高層懷特接受中央社專訪表示，AI生成作品的智慧財產權歸屬誰尚未明確，在美國至少有「合理使用」的概念，當社會轉向AI經濟時代，一方面要激勵創作者繼續公開作品，另一方面要促進AI創新，必須多方參與討論找出平衡點。

懷特（Wilson L. White）是Google的全球政府事務與公共政策副總裁，主管Google平台與裝置（Platforms & Devices）、全球政府事務與公共政策部門，並負責Google在亞太地區的政府事務營運。他在科技法律、政府事務與公共政策領域，擁有20年的豐富經驗。

懷特日前來台參加Google舉辦的第2屆亞太區網路安全論壇，針對AI法規的框架該如何制定，他接受中央社獨家專訪表示，歐盟「人工智慧法」採取基於風險管理的框架，但僅聚焦風險可能抑制創新；日本AI相關法案希望在促進AI採用與風險管理之間取得平衡，是更理想的模式；至於台灣等地的AI法案框架，仍在早期發展階段。以下為專訪紀要。

問：使用AI生成吉卜力風格圖像是否合法，是否存在版權問題？

答：這是一個在全球許多地方討論的問題，有幾個面向。首先是智慧財產權的問題，例如AI生成的作品歸誰所有，這一點目前還不清楚，還在爭論中；另一個面向是如何確保能適當激勵創作者繼續創作，並公開他們的作品。

還有一個面向是如何確保AI能發揮效益，若AI無法利用公開資訊進行訓練，就不會像今天這樣強大和有用，「合理使用」（fair use）的概念如果不存在，AI就不會有今天的發展水準。從這一點可以看出，這是一個關於智慧財產權的複雜問題，是社會在轉向AI經濟時，必須進行的辯論。

我不清楚正確的答案是什麼，但顯而易見的是，必須有多方參與討論，包括創作社群、科技界、政府機構都需要參與；在保護智慧財產權、激勵創作者，讓他們擁有工具將創意提升到新層次這幾個因素之間，找到平衡點。

問：如何定義AI的合理使用，創意內容與AI生成內容之間的界線是什麼？

答：在美國，至少有「合理使用」的概念，也就是版權材料的使用是否被最小化，並產生了轉化性（transformative）的結果。

目前有許多方法在探討這個問題，例如在新加坡和日本等國家，提出了「文本與數據探勘（TDM）例外」的版權法概念，這意味著可以從版權作品中提取文本和數據來訓練AI模型，這是版權法的一個例外，也是實現合理使用概念的一種方式。

隨著這場辯論繼續，可能會有其他方法來找到平衡點，既能讓創意作品具有轉化性，又能讓AI繼續創新。

Google全球政府事務與公共政策副總裁懷特（Wilson L. White）接受中央社專訪表示，人工智慧（AI）生成作品的智慧財產權歸屬誰尚未明確，仍在全球討論，需要在激勵創作者、促進AI創新之間找出平衡點。中央社記者張新偉攝 114年4月27日

問：如果有人不希望他們的數據被用於訓練AI模型，他們能做什麼？

答：這涉及所有權問題，Google已採取一些措施，例如允許出版商選擇退出，表明他們的資料不能用於訓練，讓版權所有者擁有選擇退出的權利。

Google也在研究科技如何在這方面發揮作用，例如有人使用AI生成圖像，是否可以透過浮水印來標示；隨著相關研究進展，科技也將成為解決這個問題的一種方法。

問：台灣正在制定AI基本法，你能想像AI法律的框架是什麼樣子？

答：許多政府受到歐盟的啟發，考慮監管AI。歐盟的AI法案是一個基於風險的框架，重點在於管理或監管風險。Google與台灣政府和其他政府接觸時認為，僅聚焦風險的監管方法可能會抑制創新，需要更平衡的方法。

例如，日本最近推出AI促進相關法案，其中包含促進AI投資和採用的元素，有助於提高生產力和創新，同時設置防護措施管理風險；但其他各國包括台灣政府在內，仍在早期階段思考監管框架。

問：開放模型和封閉模型哪個會勝出？

答：Google的使命是組織全球資訊，使其普遍且有用，這是我們的企業精神。我們堅信開放技術和互操作性（interoperability）原則，這就是為什麼像Android（安卓）這樣的平台是開源的。

我們看到因為Android這樣的開放技術，行動經濟獲得了經濟效益和成長；在生成式AI和其他AI技術中，我也認為會有類似的發展。世界上有封閉系統，這是一種完全可以接受的方式；但像Google這樣的公司，相信開放技術和技術民主化，將讓更多人體驗到技術的好處，我認為這是AI對所有人有益的方式。

問：你認為封閉AI模型有什麼好處？

答：我非常支持Google的整體方向，我相信技術民主化是確保更多人體驗技術好處的方式，但我們也希望有一個充滿活力的競爭市場。採取封閉方式是一種不同的方法，但對我來說，開放方式能為大多數人帶來最大效益。

問：AI是有用的工具，但人們對AI也有一些擔憂，該如何看待AI？

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答：有擔憂是正常的，這是部署很快的新技術，每次有新技術出現，都會帶來新問題。我個人對AI非常樂觀，雖然有新問題，但在每次技術革命都是如此，我們必須適應、監管並保持警惕，AI將大大提高生產力和效率，並解決人類面臨的一些重大挑戰。

我們應該以全社會的方式共同解決這些挑戰，例如版權、勞動力和就業問題，以及是否需要國際框架等，這些都是合理的問題。我們作為全球社會，有責任讓所有人參與討論，解決這些問題，因為好處太大了，應該盡可能廣泛分享；但風險也是真實的，我們有能力妥善防範，因此呼籲大家繼續對話，討論如何最好地部署這項技術。（編輯：林淑媛、張良知）1140427