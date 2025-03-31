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AI吉卜力風格圖像爭議 台漫畫家陳漢玲：創作不能失去靈魂

2025/3/31 08:33（3/31 08:46 更新）
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台灣少女漫畫家陳漢玲3月底受邀參加德國萊比錫動漫展，現場以標誌性的角色風格簽繪與讀者互動。中央社記者林尚縈萊比錫攝 114年3月31日
台灣少女漫畫家陳漢玲3月底受邀參加德國萊比錫動漫展，現場以標誌性的角色風格簽繪與讀者互動。中央社記者林尚縈萊比錫攝 114年3月31日
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（中央社記者林尚縈柏林30日專電）OpenAI推出將照片轉換為吉卜力風格的圖像生成工具爆紅，宮崎駿昔日一句「AI創作是對生命的侮辱」掀起討論。台灣漫畫家陳漢玲對此表示，新技術便利但難以取代手繪實感，她嘗試過數位工具，但感受強烈失落，「真的沒有靈魂」。

代表作包括「極道甜心」、「潘朵拉的禁忌之吻」的陳漢玲，不到40歲已出道超過20年。她3月底受邀前往德國參加萊比錫書展，舉辦簽名會與漫畫工作坊，在活動空檔接受中央社專訪，分享她對AI創作的觀察與漫畫教學與創作的經驗。

數位便利難敵手繪實感 AI讓她「失憶」一度落淚

面對AI生成圖像在社群平台上流行，現任職台南應用科技大學漫畫系助理教授的陳漢玲說，雖然數位工具確實能加快圖像產出速度，但對漫畫這類講究構圖節奏、視覺語言的創作形式而言，AI目前仍難以取代專業漫畫家對圖像敘事的掌握。

她進一步分享，在攻讀美術碩士期間的一次課堂討論中，突然意識到自己因長期使用平板繪圖、久未進行手繪，對創作產生了陌生感與疏離感。「我感受不到創作的實感，當下忍不住落淚。」

陳漢玲表示，過去手繪作品時，她總能清楚記得每個畫面，但改用數位工具創作後，完成作品回頭看圖時，時常發現自己「幾乎沒有任何記憶」，「那一刻讓我感到非常恐懼，好像自己根本沒有參與創作。」

過去在作品「唯妙唯俏☆COS社」中，她曾嘗試以3D軟體SketchUp製作背景，將建模轉為線稿使用，雖節省時間，但畫完整部作品後，她感受到強烈的失落，覺得「真的沒有靈魂」，便決定不再仰賴此類工具。

陳漢玲也觀察到，學生使用AI生成圖像交作業的情況日增，身為老師雖難以逐一驗證，但只要出現與學生平時實力落差懸殊的作品，幾乎一眼就能察覺，「平常畫得不怎麼樣，突然出現一張水準超高的圖，不懷疑也難。」

針對近期AI圖像工具引發的著作權爭議，陳漢玲指出，當前AI圖像技術最受爭議的，是其訓練過程往往未經授權即大量使用創作者作品。她表示，如果能用自己的圖像資料訓練AI，她並不排斥使用這項技術，「但問題是現在的情況並不是這樣。」

從煎蛋少女到職業漫畫家 她見證台漫資源從零起步

從小在「美少女戰士」與「幽遊白書」等動畫陪伴下長大，陳漢玲國中便開始用沾水筆練習畫漫畫，購買漫畫家「游素蘭工具組」練習各種漫畫技法。她笑說，當年立志成為國中生漫畫家，卻被母親叫去早餐店幫忙，「一天要煎60顆蛋，心裡覺得好想死，我只是想畫漫畫啊！」

陳漢玲真正開始投稿是在高中時期，短篇作品獲得東立與青文新人賞肯定。大學時曾擔任漫畫家助理，負責打草稿與畫背景人物，逐步累積實戰經驗。出道初期從企劃插畫與短篇開始，逐漸踏入連載與單行本出版，一步一步成為穩定產出、不拖稿的職業漫畫家。

很早便以漫畫為職業的陳漢玲，親身見證台灣漫畫創作資源的變遷。「以前要買日本進口的網點紙很困難，幾乎只能靠動漫專賣店補貨。」

她回憶，年輕時常到西門町的Animate門市尋找素材，從一小櫃網點專區看著它慢慢擴展成整面牆的展示櫃，卻也親眼見證它在數位化浪潮中悄悄被撤下，「真的覺得好唏噓。」

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近年台灣漫畫界逐漸走向IP開發，近期她也與言情小說名家典心展開跨域合作，改編其小說為漫畫，並以此作為論文題目，探索漫畫在角色敘事與視覺轉譯上的可能性。

儘管AI與數位工具不斷演進，如今身兼教師與創作者的陳漢玲仍堅持初心。她告訴中央社，喜歡畫漫畫的孩子，終究還是會用雙手在紙上塗鴉、構築自己的世界。「我還是喜歡畫畫，喜歡畫自己有感覺、有愛的東西。因為沒有愛的創作，很難持久。」（編輯：陳慧萍）1140331

台灣漫畫家陳漢玲3月底在柏林駐德國代表處文化廳舉辦簽繪活動，一名當地讀者表達想從零開始學畫漫畫，陳漢玲現場指導、分享創作技巧。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月31日
台灣漫畫家陳漢玲3月底在柏林駐德國代表處文化廳舉辦簽繪活動，一名當地讀者表達想從零開始學畫漫畫，陳漢玲現場指導、分享創作技巧。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月31日
認為手繪最有創作實感的陳漢玲畫風細膩華麗，題材橫跨校園戀愛與奇幻冒險，代表作包括「極道甜心」、「潘朵拉的禁忌之吻」。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月31日
認為手繪最有創作實感的陳漢玲畫風細膩華麗，題材橫跨校園戀愛與奇幻冒險，代表作包括「極道甜心」、「潘朵拉的禁忌之吻」。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月31日
擅長少女漫畫題材、同時也是專業Coser的陳漢玲（右），是台灣少女漫畫創作代表人物之一，目前任教於台南應用科技大學漫畫系。她於訪德期間與駐德代表謝志偉見面，並致贈漫畫予台北駐德代表處。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月31日
擅長少女漫畫題材、同時也是專業Coser的陳漢玲（右），是台灣少女漫畫創作代表人物之一，目前任教於台南應用科技大學漫畫系。她於訪德期間與駐德代表謝志偉見面，並致贈漫畫予台北駐德代表處。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月31日
台灣漫畫家陳漢玲出席2025年德國萊比錫動漫展，吸引多位粉絲前來簽繪。一名讀者曾數年前在活動中獲得她親筆簽名，此次特地前來再次合影留念。中央社記者林尚縈萊比錫攝 114年3月31日
台灣漫畫家陳漢玲出席2025年德國萊比錫動漫展，吸引多位粉絲前來簽繪。一名讀者曾數年前在活動中獲得她親筆簽名，此次特地前來再次合影留念。中央社記者林尚縈萊比錫攝 114年3月31日
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台漫遠征德國 漫畫家COS書中角色現身動漫展台灣漫畫家陳漢玲、布里斯 將登萊比錫動漫展
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