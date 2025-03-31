經濟部：AI抄襲或模仿風格若有爭議 由法院個案認定

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（中央社記者劉千綾台北31日電）OpenAI推出將照片轉換為吉卜力風格的圖像生成工具爆紅，經濟部表示，生成式AI大量利用他人著作訓練，是否為合理使用尚待釐清，建議開發者應取得權利人的同意或授權。此外，AI大量模仿藝術家風格不涉及著作權侵權，但對AI是抄襲表達方式或模仿風格若有爭議，仍須由法院個案認定。

OpenAI新推出的ChatGPT圖像生成器，因能生成吉卜力風格的圖像，近期在網路上爆紅，但也引發AI是否侵害著作權等討論。

面對AI技術加速發展，經濟部智慧財產局表示，目前國際最大的智慧財產權爭議，就是生成式AI開發者利用他人著作訓練模型，涉及重製他人著作，但是否有合理使用的空間，尚有爭議。

智慧局舉例，英國、歐盟所訂定的資料探勘合理使用規定，都是在ChatGPT問世之前就已經制定的，各有其要件限制，其中英國限非營利研究目的，歐盟著作權利人可退出不給AI訓練，因此OpenAI等商用AI公司不適用上述規定。

此外，OpenAI等生成式AI開發者被眾多權利人提告著作權侵權，雖然大多數AI公司主張有美國的概括合理使用規定適用的空間，但目前還沒有判決出爐，由此可知生成式AI圖像侵權爭議，仍須持續觀察國際趨勢發展。

至於創作者該如何保護自己的智慧財產權，智慧局表示，由於生成式AI大量利用他人著作訓練其AI模型，是否有合理使用，尚待釐清，建議生成式AI企業應取得權利人的同意或授權，以避免侵權。

近期ChatGPT生成吉卜力風格圖像，引發熱議，也延伸涉及模仿「風格」是否侵害著作權的問題。智慧局說明，著作權法所保護者為觀念、構想的表達方式（例如動畫本身），但不及於觀念、構想本身（例如風格）；也就是說，對於AI大量模仿藝術家風格的問題，不涉及著作權侵權。

不過，智慧局表示，AI究竟是抄襲表達方式還是模仿風格，雙方如有爭執，仍須由法院個案認定。吉卜力公司針對網路謠傳該公司發出警告信要求將所有其風格的生成圖移除，已聲明否認，後續發展還有待觀察。

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根據智慧局觀察，OpenAI等部分AI開發商已設置防護措施，阻止使用者以在世藝術家風格生成圖像的文字提示，確實可以降低侵權的發生。

自從ChatGPT在2022年底問世以來至今，生成式AI與著作權議題討論不斷，智慧局表示，已舉辦研討會，並持續追蹤國際間的討論情形及實務發展。由於智慧財產為高度國際調和事項，AI與著作權法制涉及層面廣泛，如何在保護著作權人利益與AI產業發展間取得平衡，須審慎因應。（編輯：蘇志宗）1140331