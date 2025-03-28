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ChatGPT生成吉卜力風格圖像 是否侵權引發關注

2025/3/28 17:18
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（中央社紐約27日綜合外電報導）OpenAI新推出的ChatGPT圖像生成器，因能生成具日本動畫工作室吉卜力風格的迷因圖，在網路上爆紅，但引發外界質疑是否侵權。吉卜力旗下作品包含「龍貓」和「魔法公主」。

法新社報導，這些圖片迅速在網路上爆紅，甚至連OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）都將社群平台X的個人頭像換成吉卜力風格，立即引發外界質疑OpenAI是否涉及侵權。OpenAI目前已因未經授權使用素材而面臨多起訴訟。

自這個圖像生成器昨天上線以來，網友已利用該工具生成包含馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）、「魔戒」（The Lord of the Rings），以及重現911事件場景的吉卜力風格圖片，且正在各大線上平台廣為流傳。

白宮今天也在X發布一張吉卜力風格圖片，內容敘述一名流著淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬，準備驅逐出境。

阿特曼表示，原本計劃在平台上免費提供這個服務，但由於這款新生成器的迴響出乎意料熱烈，因此目前將僅限付費用戶使用。

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根據報導，ChatGPT之前已提供生成圖片的服務，但這個由GPT-4o模型支援的最新版生成器，能透過簡潔的指令獲得更精緻的結果，之前是無法做到的。

隨著這波熱潮，一段2016年的影片再度浮上檯面。影片中有人向動畫大師宮崎駿展示AI生成動畫的畫面，他對此表示：「我根本不會想將這項技術應用到我的作品中。我強烈認為這是對生命本身的侮辱。」（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1140328

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