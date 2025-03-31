台漫遠征德國 漫畫家COS書中角色現身動漫展

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（中央社記者林尚縈柏林30日專電）德國萊比錫動漫展盛大登場，台灣館邀請漫畫家陳漢玲與布里斯現場簽繪，陳漢玲親自裝扮為筆下角色「極道甜心」，吸引眾多粉絲圍觀；也有Coser遠道而來扮演她們書中角色，讓漫畫家直呼感動。

萊比錫動漫展（Manga-Comic-Con）是德國年度指標性動漫活動之一，為萊比錫書展重要的一部分。該展也以角色扮演（Cosplay）文化聞名，現場可見讀者打扮成當年最夯的動漫角色，每年吸引超過10萬人參觀，是歐洲最具規模的動漫盛會之一。

動漫展前夕，陳漢玲與布里斯受邀在柏林台北駐德代表處文化廳舉辦雙人座談會；陳漢玲在觀眾詢問創作啟蒙時，不僅分享喜愛作品，還現場清唱「美少女戰士」與「幽遊白書」主題曲，「回憶殺」瞬間點燃，引發全場共鳴與熱烈掌聲。

擅長少女漫畫題材、同時也是專業Coser的陳漢玲，是台灣少女漫畫創作代表人物之一。畫風細膩華麗，題材橫跨校園戀愛與奇幻冒險，代表作包括「極道甜心」、「潘朵拉的禁忌之吻」等，目前任教於台南應用科技大學漫畫系。

此次展出，她不僅親自COS「極道甜心」中的角色，也舉辦手作徽章工作坊，邀請讀者一起動手創作。來自慕尼黑Coser烏麗爾（Uriel），特地扮演陳漢玲作品筆下女主角韓娜娜。她表示，這套服裝是由作者親手製作，角色既可愛又有張力，讓她十分著迷。

布里斯則以作品「海倫娜與大野狼先生」獲得2023年金漫獎年度大獎，該作展現跨越語言文化的敘事魅力，目前已售出德、法、英、日文等多語版權。

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在簽繪現場扮演「海倫娜與大野狼先生」中小女孩的Coser小楓即告訴中央社，「這是一部溫暖的故事，主角互相扶持走過低潮，非常打動人心。」

由文化部支持的台灣館今年以「台漫異世界 T-COMICS Realm」為主題，展館設計由台北書展基金會承辦，規劃「重點創作者區」讓漫畫家親自與讀者互動，並設「主題精選區」展出歷年金漫獎得獎作品與優秀台漫選書，向國際讀者展現台灣漫畫的多元魅力。（編輯：陳慧萍）1140331

台灣漫畫家布里斯（左）與陳漢玲（右）在萊比錫動漫展台灣館合影。陳漢玲以其作品「極道甜心」角色造型亮相，並與金漫獎得主布里斯共同參與簽繪活動，吸引許多粉絲排隊互動，展現台漫創作的視覺魅力與敘事能量。中央社記者林尚縈萊比錫攝 114年3月31日

德國萊比錫動漫展台灣館吸引大批人潮駐足交流，台灣館今年主題為「T-COMICS Realm」，展出多部金漫獎得獎作品及創作者現場簽繪活動。中央社記者林尚縈萊比錫攝 114年3月31日

德國萊比錫動漫展主舞台活動吸引眾多觀眾參與，Cosplayer盛裝登場展示多元角色魅力。活動現場大型螢幕與舞台背板可見「Taiwan in Deutschland」與文化部標誌，展現台灣文化在國際動漫盛會中的參與度與能見度。（文化部提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年3月31日