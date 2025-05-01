古林睿煬旅日首勝感謝隊友 首勝球獻太太
2025/5/1 20:37（5/1 21:22 更新）
（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職火腿隊旅日好手古林睿煬今天先發演出7局失2分好投，飆出10次三振，賽後他接受場邊訪問時表示，想要將首勝球獻給太太，也感謝隊友給他很大安定感，才會有今天的表現。
古林睿煬今天在一軍第2度登板先發，對上軟銀鷹隊，總計用103球投7局，被敲5支安打，投1次保送，飆10次三振，失2分演出優質先發，單場最快球速155公里。最終火腿隊以3比2橫掃軟銀、奪下3連勝，古林睿煬也搶下旅日生涯意義重大的首勝。
古林睿煬賽後接受場邊訪問時表示，首勝球想要獻給太太，「謝謝她讓我沒有什麼後顧之憂。」談到今天投球表示，他則說：「內容都還滿好的，謝謝隊友們表現很好，給我很大安定感，才有這樣的好表現。」
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雖然首局遇到亂流失掉2分，不過古林睿煬指出，在第1局結束後，有迅速跟捕手做一些討論，「看看缺點到底是什麼，讓自己更快進入狀況，也把其他除了直球的球種給丟好。」古林睿煬也說，「希望可以延續今天好表現、愈投愈好。」
今天古林睿煬不時會將帽子拿下來看裡面，現場主持人也問他帽子裡寫了什麼，對此古林睿煬說：「有寫一些秘密。」他在賽後也秀了2句日文，分別是「太好了」、「謝謝大家」。（編輯：吳素柔）1140501
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