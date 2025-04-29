古林睿煬有望5/1先發 軟銀派上澤直之也成話題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）北海道日本火腿鬥士隊台灣火球男古林睿煬23日完成日職生涯一軍初登板吞敗，日媒報導古林睿煬下一戰先發有望在5月1日對福岡軟銀鷹隊，力拚生涯首勝，軟銀派上澤直之先發對前東家也成話題。

24歲投手古林睿煬去年季後取得旅外自由球員資格、加盟日職火腿隊，23日在主場火腿主場ES CON FIELD一軍初先發對樂天金鷲隊，總計投5.2局被敲出9支安打，包括1發3分砲，投出3次保送、5次三振，失掉7分（5分責失分），吞下敗投。

根據日媒報導，火腿隊今天起與福岡軟銀鷹隊在福岡巨蛋3連戰，古林睿煬有望在5月1日先發出賽，而比賽的另外一個看點，軟銀將派出投手上澤直之先發對上熟悉的前東家。

透過 Google News 追蹤中央社

上澤直之在2011年選秀獲火腿指名，2023年季後透過入札制度挑戰美國職棒，2024年季後成為自由球員，回到日職加盟軟銀隊。

古林睿煬一軍初先發吞敗，當時賽後也提到，儘管結果不好，但仍是特別的一役，會找出問題討論改善；而火腿隊總教練新庄剛志提到，雖然不甘心，但很多好投手也經歷過初登板結果不如預期的狀況，心態的切換很重要。（編輯：李亨山）1140429