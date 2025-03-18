加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/280
首頁 / 運動

古林睿煬改先發調整 新庄剛志笑稱已被大聯盟盯上

2025/3/18 20:24（3/18 20:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬（圖）18日熱身賽中繼登板投2局無失分、飆速155公里，讓總教練新庄剛志想法改變、古林睿煬將以先發調整。（中央社檔案照片）
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬（圖）18日熱身賽中繼登板投2局無失分、飆速155公里，讓總教練新庄剛志想法改變、古林睿煬將以先發調整。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅日火腿隊投手古林睿煬今天中繼登板投2局無失分、飆速155公里，總教練新庄剛志讓古林睿煬定位中繼想法改變、將以先發調整，開玩笑稱大聯盟球探看到也會嚇一跳、應該已被鎖定。

24歲投手古林睿煬旅日加盟北海道日本火腿鬥士隊，首年表現備受期待，今天熱身賽第2度登板對讀賣巨人隊，投2局被敲1支安打，投出4次三振、無失分，最快球速155公里。

火腿隊總教練新庄剛志在古林睿煬前一場熱身賽登板後提到，讓古林睿煬中繼出發吸取經驗、適應日職是不錯的方向，但今天中繼好投讓新庄剛志改變想法。根據日媒報導，新庄剛志今天賽後透露，讓古林睿煬中繼出發的想法消失，將讓古林睿煬先發調整。

google news透過 Google News追蹤中央社

新庄剛志看見古林睿煬投球的魅力，直言古林睿煬對打者來說不好打，從投球動作、節奏、直球變化球搭配描述古林睿煬的投球特性，笑說會讓大聯盟球探嚇到，「應該已經被盯上了。」

備戰日職新球季，新庄剛志滿意球隊熱身賽投打表現，也提到目前每個人狀況持續往上提升，沒有太多傷兵。（編輯：張雅淨）1140318

古林睿煬
古林睿煬日職熱身賽中繼登板 2局無失分飆155公里古林睿煬熱身賽初登板獲好評 新庄剛志透露定位考量
新庄剛志
來台交流賽兼發掘好手 新庄剛志：沒看到適合人選被火腿教頭王牌點名 曾頌恩害羞：要進步的還很多
日職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
古林睿煬日職熱身賽中繼登板 2局無失分飆155公里
197
更多編輯台推薦新聞：