古林睿煬改先發調整 新庄剛志笑稱已被大聯盟盯上

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅日火腿隊投手古林睿煬今天中繼登板投2局無失分、飆速155公里，總教練新庄剛志讓古林睿煬定位中繼想法改變、將以先發調整，開玩笑稱大聯盟球探看到也會嚇一跳、應該已被鎖定。

24歲投手古林睿煬旅日加盟北海道日本火腿鬥士隊，首年表現備受期待，今天熱身賽第2度登板對讀賣巨人隊，投2局被敲1支安打，投出4次三振、無失分，最快球速155公里。

火腿隊總教練新庄剛志在古林睿煬前一場熱身賽登板後提到，讓古林睿煬中繼出發吸取經驗、適應日職是不錯的方向，但今天中繼好投讓新庄剛志改變想法。根據日媒報導，新庄剛志今天賽後透露，讓古林睿煬中繼出發的想法消失，將讓古林睿煬先發調整。

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新庄剛志看見古林睿煬投球的魅力，直言古林睿煬對打者來說不好打，從投球動作、節奏、直球變化球搭配描述古林睿煬的投球特性，笑說會讓大聯盟球探嚇到，「應該已經被盯上了。」

備戰日職新球季，新庄剛志滿意球隊熱身賽投打表現，也提到目前每個人狀況持續往上提升，沒有太多傷兵。（編輯：張雅淨）1140318