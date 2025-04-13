古林睿煬23日一軍初先發 新庄剛志：台灣超級明星

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒北海道日本火腿鬥士隊總教練新庄剛志今天接受日媒訪問時表示，「來自台灣的超級明星」古林睿煬將在23日迎來日職生涯一軍初先發登板，在火腿隊主場迎戰樂天金鷲隊。

根據日本媒體Daily報導提及，新庄剛志表示，「昨天來自台灣的超級明星古林在二軍投了89球，現在狀態已經準備好，將在23日於ES CON FIELD對樂天的比賽中擔任先發投手。」

新庄剛志提到，「說不定如果一切順利，加上打線支援的話，我認為他甚至有潛力挑戰最多勝的投手，23日這場比賽大家可以好好期待。」

本季火腿隊在客場雖然6戰全勝，不過在主場卻僅2勝6敗，今天以2比7不敵西武獅隊。對此新庄剛志直言，「輸球當然令人遺憾，但最讓人懊悔、最不甘的是，在這個週日座無虛席的情況下，卻讓大家看到這樣一場比賽，真的非常不甘心。」

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24歲的古林睿煬在去年球季結束後行使旅外自由球員權利，離開中職統一7-ELEVEn獅隊，加盟日職日本火腿鬥士隊。古林睿煬今年球季在火腿隊本來定位是中繼投手，不過由於在熱身賽表現亮眼，新庄剛志改變想法，決定讓古林睿煬擔任先發投手，並先從二軍調整。

古林睿煬在3月25日二軍中繼登板，投4局僅失1分，最快球速152公里；4月4日在二軍首度先發，主投5.2局失2分（1責失），飆出8次三振，最快球速154公里；昨天再度於二軍先發，主投6局僅失1分，首度演出優質先發，最快飆出155公里球速，出賽3場都奪下勝投。（編輯：張雅淨）1140413