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古林睿煬日職二軍初先發 5.2局投8K飆速154公里

2025/4/4 14:13（4/4 15:14 更新）
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旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬4日首度在二軍先發登板。（中央社檔案照片）
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬4日首度在二軍先發登板。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣好手古林睿煬今天首度在二軍先發登板，主投5.2局失2分（1責失），前3局演出9上9下，飆出8次三振，最快球速達154公里，充分展現壓制力。

古林睿煬上一場在二軍中繼登板，投4局僅失1分、最快球速152公里。今天火腿隊二軍與讀賣巨人隊二軍交手的賽事，古林睿煬首度先發出賽，一開始就連飆2次三振，演出3上3下。2局上、3局上也連續解決6名打者，包括4次三振。

古林睿煬在4局上被岡田悠希敲二壘安打，再被狄瑪（Julian Tima）敲安打失掉1分。5局上1出局後，古林睿煬因為游擊手2次失誤，面臨一、三壘有人危機，再被擊出滾地球失掉1分非責失分。不過第6局結束火腿隊仍以5比2領先。

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總計古林睿煬此戰用78球投5.2局，僅被擊出2支安打，出現1次保送，飆出8次三振，失掉2分含1分責失，此戰最快球速154公里，本季目前在二軍防禦率1.86。

古林睿煬在今年球季展開旅日生涯，火腿隊總教練新庄剛志一開始本來規劃讓古林睿煬中繼出發，不過古林睿煬在熱身賽表現優異，後來新庄剛志改變想法，讓古林睿煬先發調整，先從二軍開始適應。（編輯：李錫璋）1140404

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