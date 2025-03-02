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張峻瑋熱身賽中繼飆速156公里 對決一軍打者不遜色

2025/3/2 15:29（3/2 15:58 更新）
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旅日福岡軟銀鷹隊台灣19歲火球男張峻瑋2日對日職羅德隊比賽中繼登板，投1局無失分，飆出最速156公里。圖為張峻瑋2024年加盟畫面。（中央社檔案照片）
旅日福岡軟銀鷹隊台灣19歲火球男張峻瑋2日對日職羅德隊比賽中繼登板，投1局無失分，飆出最速156公里。圖為張峻瑋2024年加盟畫面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）旅日福岡軟銀鷹隊台灣19歲火球男張峻瑋今天對羅德隊比賽亮相，5局接手中繼投1局無失分，飆出最速156公里，面對一軍等級打者表現不遜色，軟銀隊終場以9比0搶勝。

張峻瑋去年底與日職福岡軟銀鷹隊簽下育成球員合約，今年正式展開旅日生涯，春訓從二軍出發，2月27日練習賽中也有實戰登板，投1局無失分。

軟銀鷹隊今天熱身賽與千葉羅德海洋隊交手，兩隊4局打完軟銀隊7比0領先，張峻瑋5局上接手中繼火球連發，面對首名打者中村獎吾第1球就飆出156公里，但該打席被敲出右外野方向安打。

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張峻瑋接著讓下一棒打者敲出雙殺打後，對友杉篤輝投出保送、再被西川史礁敲出安打，接著讓上田希由翔敲出左外野方向飛球出局、沒有失分。

張峻瑋今天總計14球投1局，面對5名打者被敲出2支安打，投出1次四壞保送，無失分，對決一軍等級打者表現不遜色；軟銀隊5局下再拿2分，順利搶下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1140302

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