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日職二軍孫易磊本季首度先發 投4.1局失1分

2025/4/9 18:17（4/9 19:28 更新）
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日職火腿隊台灣投手孫易磊（圖）9日在二軍本季首度先發登板，投4.1局被敲4支安打，失掉1分，送出2次三振。（中央社檔案照片）
日職火腿隊台灣投手孫易磊（圖）9日在二軍本季首度先發登板，投4.1局被敲4支安打，失掉1分，送出2次三振。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北9日電）日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍本季首度先發登板，投4.1局被敲4支安打，失掉1分，送出2次三振，最終火腿隊二軍以6比4擊退橫濱隊二軍，孫易磊無關勝敗。

孫易磊在3月11日於二軍登板中繼，投2局被敲出2支安打，投出5次三振、1次保送，失掉1分，最快球速152公里；3月30日中繼投1局，僅用9球就演出3上3下，最快球速152公里。

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火腿隊二軍今天與橫濱DeNA隊二軍交手的賽事，孫易磊擔任先發投手，前3局被各敲1支安打，不過都沒有失分；4局下演出3上3下，包括1次三振；5局下被勝又溫史敲出二壘安打後，讓下一棒打者擊出滾地球出局，之後退場休息，接替的投手被擊出高飛犧牲打掉分。

總計孫易磊此戰用56球投4.1局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分責失，最快球速149公里。本季孫易磊目前在二軍出賽3場，防禦率1.23。雖然孫易磊退場時火腿隊二軍落後，不過在8局上攻下3分逆轉，終場以6比4擊退橫濱隊二軍。（編輯：李亨山）1140409

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