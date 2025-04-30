日職主管機構涉違反壟斷法 遭日本公平會調查

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（中央社東京30日綜合外電報導）日媒引述消息人士報導，日本棒球機構（NPB）先前沒收在日職總冠軍賽轉播期間，播放美國職棒大聯盟MLB世界大賽影片的富士電視台採訪證，此舉涉違反壟斷法遭公平會調查。

日本放送協會（NHK）報導，富士電視台在其他日本民營電視台於去年10月26日轉播日職總冠軍賽首戰時，在同時段播放有MLB日籍球星大谷翔平出賽的世界大賽精華版節目。

主管日職相關事務的日本棒球機構（日文為日本野球機構）對此以「信任關係受到嚴重損害」為由，沒收富士電視台在日職總冠軍賽系列賽事期間的採訪證。當時日職總冠軍賽持續到11月3日。「日本經濟新聞」引述相關人士報導，富士電視台當時擁有世界大賽轉播權。

NHK採訪相關人士得知，日本的公平交易委員會認為暫時剝奪富士電視台的採訪機會，可能會限制各家電視台安排節目內容，正在調查日本棒球機構。

相關人士指出，NPB與MLB有競爭關係，而NPB制裁與MLB之間的交易，可能會讓電視台不敢與MLB做生意，有可能構成「獨占禁止法」（反壟斷法）所禁止的妨礙交易行為等。

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日本公平會正在調查，未來可能會判斷是否祭出行政處分。

關於NPB疑似違反獨占禁止法而受到公平會調查，NPB回應「目前不便發表評論」。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140430