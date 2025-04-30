加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/295
首頁 / 運動

日職主管機構涉違反壟斷法 遭日本公平會調查

2025/4/30 14:10（4/30 14:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為日本棒球機構（NPB）旗幟。（共同社）
圖為日本棒球機構（NPB）旗幟。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日媒引述消息人士報導，日本棒球機構（NPB）先前沒收在日職總冠軍賽轉播期間，播放美國職棒大聯盟MLB世界大賽影片的富士電視台採訪證，此舉涉違反壟斷法遭公平會調查。

日本放送協會（NHK）報導，富士電視台在其他日本民營電視台於去年10月26日轉播日職總冠軍賽首戰時，在同時段播放有MLB日籍球星大谷翔平出賽的世界大賽精華版節目。

主管日職相關事務的日本棒球機構（日文為日本野球機構）對此以「信任關係受到嚴重損害」為由，沒收富士電視台在日職總冠軍賽系列賽事期間的採訪證。當時日職總冠軍賽持續到11月3日。「日本經濟新聞」引述相關人士報導，富士電視台當時擁有世界大賽轉播權。

NHK採訪相關人士得知，日本的公平交易委員會認為暫時剝奪富士電視台的採訪機會，可能會限制各家電視台安排節目內容，正在調查日本棒球機構。

相關人士指出，NPB與MLB有競爭關係，而NPB制裁與MLB之間的交易，可能會讓電視台不敢與MLB做生意，有可能構成「獨占禁止法」（反壟斷法）所禁止的妨礙交易行為等。

google news透過 Google News追蹤中央社

日本公平會正在調查，未來可能會判斷是否祭出行政處分。

關於NPB疑似違反獨占禁止法而受到公平會調查，NPB回應「目前不便發表評論」。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140430

世界大賽
MLB賽事8月首度搬上賽車跑道 結合歌星辦演唱會2028洛杉磯奧運比賽場地 棒球道奇球場開賽、環球影城園區打壁球
日職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
孫易磊二軍先發4局無責失分 飆速150公里無關勝敗
23
更多編輯台推薦新聞：