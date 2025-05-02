戴培峰關注古林睿煬先發 笑言自己直球就打不到

（中央社記者楊啟芳台北2日電）日職火腿隊台灣好手古林睿煬昨天奪下旅日生涯首勝，富邦悍將戴培峰身為好友也有關注，戴培峰今天提到，古林睿煬到日本後多用了2種球種，笑說：「以前直球我就打不到了。」

古林睿煬昨天先發對上軟銀鷹隊，繳出7局失2分、飆出10次三振好投，最後奪下旅日生涯首勝。戴培峰與古林睿煬從平鎮高中時期就是隊友兼好友，昨天富邦悍將剛好沒有比賽，戴培峰今天表示，昨天都有看古林睿煬投球，「純粹當球迷。」

雖然古林睿煬昨天在第1局掉2分，不過戴培峰說：「當下我就覺得還好，投到第7局都不要掉分就好啦，後面他調整得滿好的，以他的能力我不太替他擔心，沒有什麼問題。」

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戴培峰也提到，看得出來古林睿煬做了很多準備，「以前他比較少投滑球、四縫線，以前變化球以曲球、指叉球為主，當然他現在直球還是很有威力，不過多2顆球可以掩護他的直球，效果會更好。」戴培峰還笑說：「以前他用直球我就打不到了，不需要用到這2顆球。」

此外，古林睿煬現在的翻譯高麗諒也是以前平鎮高中隊友，戴培峰也有在個人社群媒體上分享古林睿煬與高麗諒的合照。戴培峰說：「還滿開心、滿驕傲的，看他們一起在火腿隊打拚，以前我們高中時都滿好的。」（編輯：陳政偉）1140502