古林睿煬先發7局好投飆10K 奪旅日生涯首勝[影]

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今天先發對上軟銀鷹隊，除了第1局遇亂流掉2分，之後幾局都展現壓制力，主投7局飆出10次三振，最後順利拿下旅日生涯首勝。

古林睿煬在4月23日首度在一軍先發對上樂天金鷲隊，投5.2局被敲9支安打，投3次保送、5次三振，失掉7分含5分責失，吞下敗投。

古林睿煬今天再度先發登板，作客福岡巨蛋對上軟銀鷹隊，1局下被野村勇、笹川吉康敲安打之後，被栗原陵矢擊出高飛犧牲打掉1分，再被中村晃敲1打點安打；古林睿煬之後回穩，在2局下、3局下演出6上6下，其中飆出4次三振。

4局下2出局之後，古林睿煬雖然投出保送，不過最後飆出三振，沒有造成危機；5局下古林睿煬被擊出安打後，下一棒犧牲短打面臨二壘有人，不過接著連飆出2次三振化解；6局下再演出3上3下，7局下被敲出1支一壘安打，但也送出2次三振。

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總計古林睿煬此戰用103球投7局，被敲出5支安打，投1次保送，飆出10次三振，失掉2分演出優質先發，單場最快球速155公里，目前防禦率4.97。

火腿隊打線在前4局遭到封鎖，不過5局上清宮幸太郎、萬波中正敲安打後，郡司裕也擊出高飛犧牲打，追回1分，接著靠著捕手捕逸再得1分，形成平手；7局上萬波中正更是轟出超前陽春砲，終場火腿隊就以3比2擊退軟銀。（編輯：吳素柔）1140501