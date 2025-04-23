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古林睿煬旅日初登板 遭3分砲狙擊5.2局5責失分[影]

2025/4/23 19:25（4/23 19:40 更新）
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日本職棒北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬23日一軍初登板先發。（共同社）
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬23日一軍初登板先發。（共同社）
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）日職火腿隊台灣火球男古林睿煬今天旅日生涯一軍初登板，首局受隊友守備失誤影響遇到亂流，失掉3分僅1責失，不過6局上遭3分砲狙擊退場，總計投5.2局失掉7分（5責失）。

古林睿煬今年轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊，今天火腿與樂天金鷲隊交手的賽事，古林睿煬迎來一軍初登板，吸引眾多來自台灣的球迷到火腿主場ES CON FIELD加油，在火腿隊商品部「我來自台灣」應援毛巾熱賣，另外只要進場就能獲得「觀賽證明書」。

古林睿煬在1局上首打席投出保送，1出局後被盜上二壘，再被淺村榮斗敲安打形成一、三壘有人，接著讓下一棒佛朗哥（Maikel Franco）擊出滾地球，不過三壘手清宮幸太郎發生失誤掉1分，錯失雙殺機會，捕手還發生捕逸形成二、三壘有人，被渡邊佳明擊出滾地球掉1分後，再被村林一輝敲1打點安打。

2局上古林睿煬回穩，一開始三振掉堀内謙伍，旅日生涯首K出爐，接著投出保送，不過解決小森航大郎、小深田大翔，沒有失分；3局上賞給淺村榮斗三振後，再讓佛朗哥擊出中外野飛球出局，接著讓渡邊佳明擊出三壘滾地球出局，演出3上3下。

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4局上村林一輝擊出滾地球，古林睿煬自己處理起來後，一壘卻無人補位形成內野安打，接著被阿部壽樹擊出安打，不過讓堀内謙伍擊出右外野飛球出局後，連續三振掉中島大輔、小森航大郎，解決危機沒有掉分；5局上被敲出2支安打，不過用2次飛球、1次滾地球拿下出局數，沒有掉分。

古林睿煬在6局上續投，投出保送後被敲2支安打、掉1分，又被淺村榮斗轟出3分全壘打後退場。總計古林睿煬用104球投5.2局，被敲出9支安打，投3次保送、5次三振，失掉7分含5分責失，退場時火腿隊以0比7落後樂天。（編輯：李亨山）1140423

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