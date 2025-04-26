孫易磊二軍先發4局無責失分 飆速150公里無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發對讀賣巨人隊，孫易磊4局投出5次三振、無責失分，最快球速150公里，球隊終場以3比1搶勝，孫易磊無關勝敗。

日職二軍例行賽火腿今天與巨人隊交手，火腿隊20歲台灣投手孫易磊扛先發，孫易磊1局下因隊友守備失誤讓首名打者上壘，被浦田俊輔敲出安打，1人出局後因為暴投失掉1分，但及時回穩，沒讓巨人隊延續攻勢。

孫易磊2局過後回穩，2局讓打者3上3下，3局下2人出局後再被浦田俊輔敲出安打，接著三振坂本勇人化解可能失分危機，4局下再投出3上3下，4局投完兩隊1比1平手時退場。

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火腿隊4局上靠著接連安打、暴投跑回追平分，6局上今川優馬保送上壘，古川裕大敲安推進，再靠著四壞保送、梅林優貴適時安打送回超前分，7局上靠著接連安打、高飛犧牲打多添1分保險分。

孫易磊今天總計用60球投4局，被敲出2支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分、無關勝敗，賽後防禦率2.40。火腿搶勝，勝投為中繼投手畔柳亨丞。（編輯：陳政偉）1140426