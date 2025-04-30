CIP渢妙一期千億融資到位 拚2027年如期完工

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（中央社記者曾智怡台北30日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第5號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期離岸風場今天舉辦融資到位感恩典禮，是區塊開發首座完成融資風場，融資金額達新台幣1030億元，風場力拚2027年如期完工。

渢妙一期離岸風場已在3月19日宣布融資到位，CIP透過新聞稿說明，此次融資案獲得27家國際與本地銀行踴躍參貸，並由荷、丹、英、比等4國國家出口信貸與台灣國家融資保證中心提供擔保，展現歐洲政府與國內外資本市場對CIP的高度信心與對台灣綠能政策的支持。

渢妙一期位於台中外海，是CIP繼彰芳暨西島與中能風場後在台灣的第3座離岸風場；渢妙於2022年第3階段區塊開發第1期以第1序位獲配500MW容量，預計2027年完工。

業者指出，全場綠電已透過企業購電協議（CPPA）完售台灣與美國的6家領導企業，包括中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技及Google，成為台灣首座將電力售予多家企業用戶的離岸風場。

CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長波爾森（Thomas Wibe Poulsen）表示，感謝所有支持渢妙一期的合作夥伴，從供應商、聯貸銀行、購電企業到台灣政府。這是一個成功的專案融資案例，更是台灣離岸風電發展邁入全新階段的歷史性時刻。CIP團隊已全力投入風場施工，將助攻台灣企業在全球淨零浪潮中鞏固競爭力。

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CIP亞太區域總裁許乃文表示，渢妙一期是區塊開發的定錨，驗證能源轉型政策的可行性及市場對綠電的明確需求，目前CIP已同步展開渢妙二期風場的開發與售電，她感謝政府促成國內資金投入離岸風電融資的積極作為。

渢妙一期施工階段計畫執行長韋恩萊特（Mark Wainwright）指出，相關部件製造、船機人員調度、現場整備作業等，均已依既定時程全面展開，今年度的目標是全力推進陸域輸電設施的施工，以及水下基礎、風機零組件、海上變電站、海纜等關鍵部件的製造與準時交貨，以確保2026年及2027年海上施工順利進展。（編輯：張良知）1140430