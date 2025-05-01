經部：核三2號機除役不影響供電 481萬瓩燃氣機組接棒

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（中央社記者劉千綾台北1日電）經濟部表示，核三2號機今年5月17日除役，並不影響供電，接續的電源早已納入長期電源開發方案中，今年預計有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩接棒，遠大於核三2號機除役的95.1萬瓩。

針對今天有民間團體赴經濟部陳抗，訴求讓核電延役以維持供電穩定與電價。經濟部重申，瞭解各界對核能議題有不同的討論，在確保核能安全與核廢料可處理及社會有共識下，經濟部保持開放態度。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，核三2號機預計在今年5月17日除役，是已運轉40年屆齡除役。有關是否延役等相關議題目前立法院正在討論中，經濟部尊重相關法案在立法院審議的結果。

經濟部指出，對新核電技術保持開放態度，除持續關注國際技術發展外，也保持與全球先進技術國家交流的彈性。

關於民眾關心的電力供應問題，經濟部表示，依據最新能源統計，目前電力供給結構，核能占比約3.4%，核三2號機除役後，接續的電源早已納入長期電源開發方案中，並不會有缺電情況產生。

以今年為例，經濟部表示，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，遠大於核三2號機除役的95.1萬瓩，可滿足需求並穩定供電。

同時，經濟部每年定期檢討電力供需狀況，對外界關切的半導體、AI用電、運具電動化等新增電力需求均已納入考量，並妥善規劃整體電源開發，以提供民生及產業穩定的電力。

經濟部強調，非核並非台電近年虧損原因，烏俄戰爭導致燃料飆漲才是台電虧損主因，2022、2023年台電發購電燃料成本連續2年逾新台幣6000億元，是烏俄戰爭前的2倍以上。為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，電價未足額反映成本，2024年底台電累積虧損達4229億元，換來國內物價穩定的成效。

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經濟部指出，爭取撥補台電1000億元，希望改善台電財務，並與產業共度難關及穩定物價，希望各界支持。

此外，經濟部表示，追求減碳、永續淨零是國家整體發展不變的目標，持續推動多元綠能，包含加速光電、風電、突破地熱、小水力；同時全面協助企業落實深度節能，並透過能快速起停的低碳燃氣機組調度、儲能及強韌電網，確保穩定供電及減碳，請民眾安心。（編輯：潘羿菁）1140501