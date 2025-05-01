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8點檔角色瘋狂 王樂妍苦笑：每天上演情緒地震

2025/5/1 17:44（5/1 17:56 更新）
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演員王樂妍（圖）在8點檔連續劇中的角色「悲情又瘋狂」，幾乎場場戲都是情緒大爆炸，她說，「這個角色沒一刻是平靜的，我第一次演這麼失控、情緒這麼豐富的角色」。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月1日
演員王樂妍（圖）在8點檔連續劇中的角色「悲情又瘋狂」，幾乎場場戲都是情緒大爆炸，她說，「這個角色沒一刻是平靜的，我第一次演這麼失控、情緒這麼豐富的角色」。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月1日
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（中央社記者洪素津台北1日電）演員王樂妍在8點檔演出悲情又瘋狂，劇中她經歷失憶、精神崩潰，又有躁鬱症、狂想症，場場戲是情緒大爆炸，她表示：「幾乎每天都在上演情緒地震，真的像坐雲霄飛車一樣！」

王樂妍在8點檔「願望」詮釋悲情又瘋狂的角色，她細數角色的命運轉折，從失憶、精神崩潰，到成為驗藥物的白老鼠，還發展出躁鬱症、狂想症，她透過新聞稿分享：「這個角色沒一刻是平靜的，我第一次演這麼失控、情緒這麼豐富的角色，真的把自己最醜、最瘋狂的樣子都給出來了」。

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拍攝過程中，王樂妍也全力投入，不只和江祖平有多場激烈肢體戲，像是打巴掌、掐脖子，甚至還有一場拿叉子捅向江國賓的戲碼，讓她忍不住笑說：「根本像在拍武打片，自己變成動作演員了！」

她回憶，一開始拍打巴掌戲時還會緊張得手抖，但在國賓哥、江祖平的鼓勵下，越來越進入狀況，「國賓哥跟我說，怎麼醜就怎麼演，不要怕！祖平姐也超罩的，完全接得住我每一次的情緒爆發，真的很感謝他們！」（編輯：李亨山）1140501

#王樂妍
#江祖平
#江國賓
#願望
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