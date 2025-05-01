洪都拉斯邰智源錄節目重逢 感嘆10年未同台

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（中央社記者洪素津台北1日電）演員洪都拉斯因錄製節目和好友邰智源相見歡，感嘆「全民」系列停播後10年竟沒再同台過，邰智源也笑憶從「連環泡」認識至今，「我們一起打拚快35年，竟然是第1次出來玩。」

洪都拉斯參與錄製由邰智源、邵大倫主持的旅遊實境節目「來去恁兜洗魂舒」，節目中洪都拉斯、邰智源相見歡，也感嘆自「全民」系列節目停播後就沒再同台，兩人相識超過30年，洪都拉斯透過新聞稿感嘆：「當年你才24，我23歲剛退伍，時光飛逝，竟然已經30幾年了。」

此次洪都拉斯、邰智源造訪彰化二水、員林，洪都拉斯也佩服老友的體力與精神，「這次出來玩才知道，以你的年紀還來主持這麼需要體力的節目，我真的很感動。」

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節目中欣賞金曲提名樂團「農村武裝青年」演出時，邰智源臨時起意，拱洪都拉斯自彈自唱，洪都拉斯也拿起吉他即興清唱，邰智源則在一旁興奮打拍子應援。

「來去恁兜洗魂舒」每週六晚間8時於公視台語台播出，晚上10時在YouTube頻道「DAY DAY 台語台」與「公視+」準時上架。（編輯：龍柏安）1140501