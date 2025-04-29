學界NGO攜手推公正轉型勞教 助工會應對淨零挑戰

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）推動淨零轉型不遺落勞工，學術界及NGO團體攜手合作，製作全國首份公正轉型勞動教材，盼協助工會辨識、因應淨零衝擊，並說明各國案例等，避免資訊落差影響勞權。

全球面臨緊急氣候危機，各國使出渾身解數推動淨零碳排，台灣也不例外，政府與企業雖積極減碳，過程卻可能忽略勞工也是受影響族群，學術界及環保、勞工團體攜手合作，為台灣工會撰寫全國首份「公正轉型勞工教育教材資料庫」。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡今天指出，國發會研究調查顯示，全台工會對淨零政策不了解比例高達7成，支持度高達76%，這顯示勞工雖支持環保目標，但缺乏實質認識，將可能在轉型過程中成為受害者。

邱羽凡說，許多國家面對氣候危機時，企業推動淨零政策會導致勞動條件變更，最嚴重就是大量解僱，英國、德國都已相繼發生；調查也顯示，有72.6%認為企業會把淨零成本轉嫁到員工身上。工會的危機因應能力更顯重要，因此此份教材核心為公正轉型，「不能在淨零政策裡面遺落勞工」。

環境權保障基金會研究員許博任表示，氣候危機是真實存在的，氣候轉型行動也是真的在進行，每年全球氣候投資超過1兆美元，這些必然會對勞工產生影響，希望透過這個教材讓工會理解、認知氣候轉型不是談談而已。

共力研究社研究員高若有指出，淨零政策與過往環境政策不同，驅動力來自國際社會，這是無法迴避的，經分析受衝擊最大產業包含鋼鐵業、石化業，其他產業也因使用電力多寡不同而受到不同程度影響。政府鼓勵企業提自主減量計畫獲得碳費減免，但也應將與勞方協商作為審查減量計畫的必要條件。

台灣勞工陣線協會研究部主任洪敬舒表示，公正轉型在台灣仍屬於相對新穎概念，政府相關規劃也還不完整，目前都較著重於高碳排產業，然而台灣產業間具有高度關聯性，若上游產業進行大規模減碳，勢必會影響到中下游企業，因此教材內容包含協助工會自我辨識是否為受影響對象。

洪敬舒也說，公正轉型有一個重要概念是資訊傳遞，國外多是透過工會傳遞訊息，但台灣工會組織率低，因此教材也設計無工會勞工可採取的行動方案，讓無工會組織的勞工也能在轉型過程中獲得必要的支持保護。

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陽明交通大學科技法律學院博士班蘇珊霈則說，淨零對勞工的衝擊，目前國際潮流包含簽訂綠色團協擬定配套、延後大量解僱因應等，教材也整理各國案例讓工會可參考運用。

公正轉型勞工教育教材資料庫一共匯集10份公正轉型勞工教育教材，以淨零減碳和勞動權益、由公正轉型看淨零中的勞動危機以及工會的公正轉型策略為3大單元，協助工會了解氣候危機與淨零減碳、減碳政策與勞工的「公正轉型」、國際工會如何因應淨零減碳政策、參與淨零衝擊辨識策略以及公正轉型策略與「綠色團體協商」等，歡迎各界使用。（編輯：張雅淨）1140429