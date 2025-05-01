台聯辦勞動力論壇 盼以台灣優先改革勞動政策

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（中央社記者王揚宇台北1日電）台灣團結聯盟今天舉辦勞動力論壇。台聯黨主席周倪安說，呼籲政府應以台灣優先，全面改革勞動政策，而本外勞應在薪資、勞保、健保等制度上全面脫鉤，並為外勞另立專法。

今天是五一勞動節，台聯舉辦勞動力論壇並發布新聞稿，作上述表示。

周倪安指出，台聯早在20年前就主張本外勞薪資脫鉤，以維護台灣企業根留本土的能力，並延續故總統李登輝「戒急用忍」的大戰略。此外，國民黨曾推動自經區與服貿開放中國勞工，民進黨則延續ECFA體制，30年後導致本勞不如外勞、企業成本攀升，削弱台灣的國際競爭力。

周倪安提出諸多政策建議，包括本外勞應在薪資、勞保、健保等制度上全面脫鉤，並為外勞另立專法；嚴懲逃逸外勞及非法仲介與洗錢中間人，並沒收不法所得；就業安定基金應專款專用並接受嚴格審查；廢除一站式服務，並落實仲介評鑑制度；依產業需求適度開放外勞，例如支援短期農業人力缺口；雇主如因重大傷病造成損失，應免繳就業安定費。

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就業服務商會同業公會全國聯合會榮譽理事長黃杲傑說，仲介長期被污名化為吸血、剝皮，但事實上仲介是台灣產業勞動力的護國神山。台灣的外勞政策長期走在錯誤的道路上，諸如課徵就業安定費、直聘中心、一站式服務等，不專業並且與民爭利。

雇主協會執行長童文薰表示，台灣面臨關稅戰後的轉機，但勞動力嚴重短缺，估計缺工超過百萬人，她認為應補足人力缺口、升級本地勞動力，並讓勞保健保注入新血，而過時且誤國的勞動管制，政府該放手了。（編輯：張均懋）1140501