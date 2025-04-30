AI淨零2 / 新北與中央擬改善25公里環島自行車道 串聯路網

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北交通局今天表示，既有自行車道691公里，但部分路網因土地取得、地形限制，導致斷鏈。經盤點，攜手中央擬改善並升級林口區至貢寮區澳底、共6處近25公里環島自行車道。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天在市政會議，專案報告推動改善自行車道，提供公共自行車服務，以響應淨零碳排接軌世界。

他表示，既有的自行車路網包括城際、濱海、河濱、山林等路網，共691公里，但如何串聯這些路網的斷鏈受到挑戰。

交通局說，自行車道會斷鏈，主要是用地難以協議價購、地主同意時程過長，所以用地取得困難。另外，受到海岸、或山壁等地形限制，施工不容易。

交通局表示，總體檢路網後，優先改善既有691公里路網的自行車道標線、標誌、號誌，也改善鋪面，對於有破損的路面，改鋪瀝青混凝土（AC）或混凝土（PC）。

另外，行政院核定環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期，新北市攜手中央配合擬改善林口電廠、淡水水管公園、三芝後厝漁港、翡翠灣、深澳至蝙蝠洞，澳底市場等周邊，共6處24.9公里自行車道。

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因應新北市地理區位優勢，交通局表示，推動北台灣跨域合作，串聯台北市、桃園市與基隆市的自行車通勤與休閒路網，整合區域綠色交通。

尤其，去年7月開始推動新北市敬老卡、愛心卡社福點數可以騎乘YouBike後，每個月使用敬老愛心卡，租借騎乘共享自行車有13萬輛次。後續將持續優化 YouBike 公共自行車租賃服務，從站台密度、車輛調度、系統維運到支付便利性與使用體驗，以滿足市民多元交通需求。（編輯：林恕暉）1140430