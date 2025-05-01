學生水域安全嘉年華擴大舉辦 推廣防溺與自救觀念

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（中央社記者黎建忠台北1日電）台灣每年5月開始進入戲水旺季，教育部體育署今年將結合台南國際龍舟錦標賽舉辦為期2天的「學生水域安全嘉年華」，希望透過輕鬆有趣的遊戲方式，將防溺與自救觀念普及深化。

今年的學生水域安全嘉年華活動將於5月30、31日在台南登場，主題為「攏做伙（「龍舟會」諧音）、Team Up for Water Safety」，希望透過「攏做伙」這句話，代表著水域安全不是一個人的責任，而是需要大家攜手合作，共同守護彼此的生命安全。

體育署主任秘書呂忠仁今天在受訪時表示，每年舉辦學生水域安全嘉年華活動，就是希望各界能共同重視水域安全議題，可以藉由官方以及民間共同的力量，全面推動學生水域安全宣導，讓學生們可以在炎炎夏日中安全愉快地享受水上活動。

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體育署今年特別將學生水域安全嘉年華擴大為2天舉辦，並且結合水域安全教育教學模組（situation、strategy、simulation、share）的4個「S」，規劃「水英雄特務任務」沉浸式的闖關遊戲，利用推理解謎與實地模擬，自然而然地學習到水域安全的知識與溺水自救技巧，

至於水上活動體驗部分，除立式划槳（SUP）、獨木舟外，另增加龍舟板等免費水上體驗活動，並廣邀來自全國各國高中的熱舞社團，用青春洋溢的「水安GO舞力挑戰賽」展現創意共同宣傳水域安全，一起為防溺教育注入滿滿的活力。（編輯：李亨山）1140501