內政部助地方提升殯葬設施量能 3年改善88案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）內政部執行補助地方改善殯葬設施計畫，截至去年底，3年來運用新台幣15.14億元的公務經費，協助地方改善88案，包含火化場新設、增設禮廳及冰櫃，以及協助原鄉公墓改善等；內政部長劉世芳指出，正向行政院爭取第二期計畫預算支持，盼續滿足民眾喪葬需求。

內政部部務會報今天安排宗教及禮制司報告「殯葬設施量能提升計畫（111至114年度）執行成果及二期計畫（116至119年度）」。

內政部會報後透過新聞稿指出，隨著民眾生活水準與醫療技術、公共衛生等持續進步，死亡風險下降，但老年人口快速增加，未來每年死亡數仍將繼續攀升，預估149年將達到最多的31.9萬人，大約是現在的1.6倍，目前部分地方殯葬設施已出現不足的現象，且殯葬設施具有鄰避性，未來興設將更不容易，需要及早因應充實。

內政部還說，民眾逐漸接受環保自然葬的治喪方式，地方政府也應該規劃充足的環保自然葬設施，滿足民眾喪葬使用，這些都是內政部補助地方政府提升殯葬設施量能的目的。

劉世芳會中指出，內政部執行補助地方改善殯葬設施計畫，截至去年底，3年來中央運用15.14億元的公務經費，已協助地方改善88案，共有協助火化場新設或汰換火化爐具、增設禮廳（靈堂）及冰櫃，改善解剖室與協助原鄉公墓改善等作為，大幅提升地方殯葬設施服務量能。

透過 Google News 追蹤中央社

劉世芳說，內政部同步評估地方實際需求，正函報行政院爭取第二期計畫（116至119年度）預算支持，以持續滿足民眾喪葬需求。

內政部補充解釋，考量到仍有多數申請案件需要時間辦理用地取得、變更及民眾溝通等，以完成相關行政及協調作業，因此研擬透過殯葬設施量能提升計畫第二期計畫草案，藉由中央補助款方式，縮短地方改善時程，建構優質殯葬環境。（編輯：林家嫻）1140501