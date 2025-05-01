5億高中生案 家屬對賴生是否自殺動機保留意見

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中賴姓高中生命案，夏姓父子涉殺人案，台中地檢署續查仍認定2人嫌疑不足，第二次不起訴。賴生家屬感謝檢警對各疑點回覆，但對於賴生是否有自殺動機，暫時保留意見。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父告別式隔天，賴生與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴生卻在夏男住處墜樓身亡。

夏姓父子因賴生墜樓被控殺人，台中地檢署首次偵查不起訴，經高檢署發回重查，台中地檢署檢察官會同法醫，審視相關資料並重返現場勘查，今天偵查終結，仍認定2人嫌疑不足。

台中地檢署今天指出，檢察官依據解剖鑑定報告及外傷、醫療等文書資料，佐以勘察鑑識採證所得證據、相關證人證述內容，勘查社區監視器影像，綜合研判死者是生前墜樓，且未遭受毒藥物影響或受暴力控制。

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中檢指出，檢察官偵辦迄今，始終未預設任何立場、也未排除任何可能性，謹以還原事實真相、替死者發聲為信念，本於科學偵查實證基礎，窮盡一切可能調查方法全面蒐證，反覆檢視相關資料，均無從認定夏男父子涉有殺人罪嫌，依據刑事訴訟法之證據裁判主義、無罪推定原則，以不起訴處分偵結；告訴人如有不服可聲請再議。

賴生家屬透過律師發布文字稿，除感謝檢警用心回應家屬提出的疑點，對台中地檢署所判讀的傷勢，無重大反對意見，不過，對賴生是否具有自殺動機，家屬暫時持保留意見，因尚未收到完整的不起訴處分書，等研析不起訴處分書後，再做決定。（編輯：林恕暉）1140501