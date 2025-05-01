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張政禹首度在比賽用魚雷球棒 陳子豪坦言不習慣

2025/5/1 17:06（5/1 17:31 更新）
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中華職棒味全龍隊張政禹（圖）4月30日出賽首度使用魚雷棒並打滿全場，他1日受訪表示，其實已經適應了2、3個星期，但實際使用心得還要多一點樣本數才比較準確。中央社記者楊啟芳攝 114年5月1日
中華職棒味全龍隊張政禹（圖）4月30日出賽首度使用魚雷棒並打滿全場，他1日受訪表示，其實已經適應了2、3個星期，但實際使用心得還要多一點樣本數才比較準確。中央社記者楊啟芳攝 114年5月1日
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職味全龍隊張政禹昨天賽事首度使用魚雷球棒打滿全場，他今天直呼自己迫不及待想要用魚雷球棒，不過實際使用心得還要多一點樣本數才比較準確；陳子豪則表示自己不習慣。

張政禹在一開始掀起魚雷球棒風潮時就開始拿來練打，他使用的球棒品牌在通過聯盟認證後，昨天在對統一獅的比賽中首度使用，3打數敲出1支安打。張政禹今天賽前表示，昨天比賽第1個打席就開始用魚雷球棒了，迫不及待。

談到實戰使用魚雷球棒的心得，張政禹指出，已適應2、3個星期了，練習時也都用魚雷球棒打，但實戰心得還要多一點樣本。他也說：「昨天比賽不知道是不是魚雷的關係，那支安打如果是用正常球棒，那顆有可能飛不出內野，這也是一個可以參考的部分。」

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不過張政禹也強調，魚雷球棒的使用因人而異，「是人的問題，不是棒子的問題，自己實力也是要有，不然拿再好的棒子打不到球也沒用，要看自己適不適合。」張政禹也提到，拿魚雷球棒上陣，投手可能會用另外一種方式，投多一點外角球因應。

除了張政禹，陳子豪、郭嚴文昨天也有使用魚雷球棒，陳子豪第3打席擊出左外野飛球出局。他說：「我自己是覺得不好用、不習慣，昨天是看政禹好像打得不錯，就拿看看，但可能我在練習時沒有一直在用魚雷，不習慣，揮棒起來就會怕怕的。」（編輯：龍柏安）1140501

#中職
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