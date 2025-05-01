衛福部試辦計畫盼解醫糾鑑定困境 專家提2疑慮

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）刑訴鑑定要求具名、出庭等新規定導致逾700件醫糾訴訟卡關，衛福部今天起試辦函詢醫療專業意見計畫。但專家質疑函詢意見能否像鑑定報告一樣完整，且被函詢者仍可能必須出庭。

小慧（化名）就是遇到醫療糾紛，卻因「找無人」做刑事醫事鑑定卡關的個案。她告訴中央社記者，接受植牙後，因植體深度不當導致顏面神經受損，認為是牙醫師並未完善術前檢查及評估，完全憑手感及經驗。

小慧私下就診醫學中心，得到的答案是研判植牙手術有問題，未做好神經保護措施，她要的是當事牙醫師道歉但對方裝死，決心出這口氣而提告，結果委任律師把她的案件資料送交檢察官之後就卡住，打聽結果是衛生福利部醫事審議委員會找不到醫師受理鑑定，至今無解。

涉及刑事的醫療糾紛，需醫師協助「醫事鑑定」以釐清案情，然而去年5月15日實施刑事訴訟法新規定，要求鑑定人須具結、具名、出庭，使醫師參與鑑定意願大幅降低，刑事醫療鑑定也幾乎停擺，這段期間有超過700件醫糾案遭退回各地檢察署。

衛生福利部今天表示，經過與法務部協調，即日起實施「醫療專業意見」試辦計畫，若檢察機關於偵查醫療糾紛案件，有徵詢醫療意見需要時，得函詢衛生福利部「醫療專業意見」，程序比照過去鑑定的嚴謹，以作為案件偵查階段參考。

對此，衛福部桃園療養院副院長、台灣司法精神醫學會理事李俊宏提出2點疑慮，首先是「函詢」的方式，即便程序比照過去鑑定嚴謹，但在爭點釐清上是否能像鑑定報告一樣完整，且醫療是一連串的行為，究竟有沒有問對爭點也有待商榷。

第2個疑慮在於一開始函詢，後續司法過程仍有出庭可能，然而現行並無被函詢者可拒絕規定。李俊宏說，以前就遇過有些爭點若需要交互詰問釐清，被函詢機構還是得派代表出庭。

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李俊宏坦言：「現在狀況就是去年修法上路後就全部卡住。」站在國家立場當然不可能讓新增案子停在那，醫療糾紛案與一般案件不同，當事人間涉及醫療行業、醫師或醫療團隊，彼此可能是同行、同業甚至是同學，過去採匿名方式可秉持專業分析並產出報告。

修法要求具名之後，就李俊宏了解，再也找不到人做鑑定。他說，試辦是一種嘗試，但能不能做下去還是要看法界共識為何，畢竟徒法不能以自行，仍應考慮實務執行狀況，若試辦不理想，也許得考慮討論是否重新修法調整。（編輯：陳清芳）1140501