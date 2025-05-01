黃鐙輝「臉太臭」釀失業半年 被誤會大頭症喊困擾

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（中央社記者洪素津台北1日電）演員黃鐙輝錄製由于美人主持的「美人餐桌」暢談如何聰明應對職場危機，黃鐙輝坦言自己有半年都處於失業狀態，後來才發現是自己的「臭臉」導致，「我常被誤會有大頭症，我也很困擾」。

黃鐙輝透過節目製作單位分享，去年底到今年初，有整整半年時間，都處於失業狀態，後來才發現是自己的「天生臭臉」惹人厭。

他無奈說：「自己只是在思考下一場主持內容，才會不自覺皺眉或沒有第一時間回應，結果卻常被誤認是大頭症，我真的很困擾啊！」對此于美人也深有同感，透露自己以前也不愛笑，但現在變得和藹可親了。

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聊到如何搞定老闆，黃鐙輝過去曾加入許效舜領軍的石頭家族，他透露過去曾幫許效舜開車，「我以前開車，開快了會被唸，開慢了也會被唸浪費時間，怎麼做都不對。」

後來黃鐙輝決定不要挑戰老闆，他說「我後來讓自己像草一樣，風往哪裡吹，我就往哪裡倒，後面就很順利平安。」（編輯：林恕暉）1140501