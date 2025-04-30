小丑、民間信仰與魔術 新人新視野激盪劇場體驗

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」邁入第17屆，今年支持年輕藝術家劉唐成、郭鎧瑞、林陸傑，打造3齣風格鮮明的全新創作，讓小丑表演、民間信仰與魔術激盪嶄新劇場體驗。

國家文化藝術基金會今天舉行記者會，國藝會董事長林淇瀁（向陽）表示，這個專案像一盞燈，照亮年輕藝術家探索的未知旅程，藝術需要時間淬煉，也需要四方支持，特別感謝贊助夥伴讓這盞燈更明亮，也讓更多藝術家得以站上舞台，發出屬於自己的聲音。

專精於小丑表演的劉唐成，作品「小丑與他的創造者」融合個人生命經驗，透過獨白、偶戲交織刻畫一名演員隨著年紀漸長，開始抗拒曾熱愛的小丑表演，但「小丑」不願被遺棄，發出了調解通知書。劉唐成認為，這趟創作旅程就像小丑表演裡談論的「接受失敗」，他也在學習與內在和解、接納必然失敗的過程。

來自宜蘭的演員郭鎧瑞，10歲開始擔任乩童，他認為兩個身分有相似之處，乩童替神明代言，演員則是替角色代言，從小看過的生離死別畫面，讓他能更快共感他人情緒。作品「一炷香的時間」，以台灣民間信仰的「問事」形式，帶領觀眾探問神明是否真的存在，也將信仰的疑問化為舞台上的儀式，探討未竟的遺憾，也試圖在戲劇裡尋找靈性與情感的平衡。

魔術師林陸傑擅長將魔術作為戲劇敘事的核心手法，拆解虛實邊界，讓觀眾在錯覺與現實中重新審視世界。作品「錯誤（的）引導」以英國魔術師馬斯克林（Jasper Maskelyne）在二戰期間透過魔術技巧，欺敵化解危機作為靈感。他希望身為藝術家在動盪時局中，能以魔術作為引體回應這個時代。

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「新人新視野」2008年啟動以來，已扶植69名新銳創作者、85件作品產出，支持35歲以下音樂、舞蹈、戲劇的青年創作者，除提供創作經費，也將創作成果推入國家表演藝術中心所屬3館演出。

這屆作品將於5月9日至11日在國家兩廳院實驗劇場演出，5月24日至25日移師高雄衛武營國家藝術文化中心繪景工廠，6月7日、8日於台中國家歌劇院小劇場登場。（編輯：管中維）1140430

來自宜蘭的演員郭鎧瑞（圖）透過作品「一炷香的時間」，以台灣民間信仰的「問事」形式，帶領觀眾探問神明是否真的存在。（國藝會提供、林筱倩攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日

魔術師林陸傑（圖）擅長將魔術作為戲劇敘事的核心手法，拆解虛實邊界，讓觀眾在錯覺與現實中重新審視世界，其作品「錯誤（的）引導」也像一場關於觀看與認知的挑戰。（國藝會提供、林筱倩攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日