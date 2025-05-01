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温嵐睽違13年台北專場開唱 7/19辦生日音樂趴

2025/5/1 17:58（5/1 18:11 更新）
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歌手温嵐（圖）1日宣布今年夏季將舉辦睽違13年的台北專場演唱會，7月19日在Legacy TERA登場，從歌單到編曲等細節項目都親力親為。（華納音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月1日
歌手温嵐（圖）1日宣布今年夏季將舉辦睽違13年的台北專場演唱會，7月19日在Legacy TERA登場，從歌單到編曲等細節項目都親力親為。（華納音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月1日
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）歌手温嵐睽違13年在台北專場開唱，夏日個人演唱會「嵐趴踢 Landy’s Party」7月19日在Legacy TERA登場；温嵐說，7月剛好遇到生日，期待跟歌迷同樂，還透露有驚喜橋段。

温嵐今宣布，將在2025年夏日舉辦個人演唱會「嵐趴踢 Landy’s Party」，7月19在Legacy TERA開唱，這也是她相隔13年在台北的演出。

温嵐分享心情：「當與公司決定要開演唱會的時候，除了興奮之外還有感動，因為已經有13年沒有在台北有這樣專場與歌迷近距離見面的機會。這次剛好7月可以辦個生日音樂會跟大家同樂，所以這次的演唱會我們決定把它當作一場派對，也是取名為『嵐趴踢』的原因，希望大家像去參加一個好朋友的生日趴踢！」

温嵐說，從疫情過後就一直在工作、沒有閒著，她高度重視此次舞台、節目的呈現，並從前期就加入製作，親自參與討論歌單、編曲及節目流程等，温嵐感性地說：「想要把自己這段時間的準備獻給一路不離不棄的歌迷，因為你們的支持是讓我始終堅持到現在的動力。」除了會唱耳熟能詳的歌，也將準備新歌的舞台。

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温嵐對自己身材管理也相當要求，不斷精進自己，包括皮拉提斯、國標舞，瑜珈等，一有時間就讓自己保持運動狀態，她笑說：「體重沒有掉太多，但是更滿意自己的體態了，也對體力的維持有很大的幫助！」

温嵐透露，演唱會想準備更多挑戰自己的橋段，歌迷若想一探究竟就來「嵐趴踢」同歡。温嵐「嵐趴踢」將於5月6日中午於KKTIX正式開賣。（編輯：李亨山）1140501

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