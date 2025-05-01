富邦美術館迎館慶 邀台灣藝術家當快閃展主角

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（中央社記者王寶兒台北1日電）迎接開館1週年，富邦美術館推出以本土藝術家與品牌為核心的快閃展覽，除塗鴉藝術家大腸王，還有以羊毛氈製成的台灣特色美食，以及讓莫內畫作躍於指尖的體驗區。

富邦美術館透過新聞稿表示，這場露天藝術博覽會Light & Love Art Fair，將為館方週年活動揭開序幕。藝博以「光與愛」為核心概念，秉持扶植台灣青年原創藝術家的精神，精選28組具潛力的本土藝術家與品牌齊聚一堂。

作品涵蓋陶瓷、插畫、塗鴉、羊毛氈、織品、刺繡、木雕等媒材。街頭常見的「大腸王寶寶」塗鴉，此次將透過茄芷袋、服裝等展出多元面貌，而「包．手作羊毛氈」則運用自創工藝技法，將羊毛氈化為菠蘿麵包等美食。

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富邦美術館表示，現場特設油畫視覺美甲體驗區，將印象派大師莫內經典畫作微縮至指尖，打造獨一無二的指甲畫布。

Light & Love Art Fair在3日、4日將於富邦A25園區登場。（編輯：陳政偉）1140501