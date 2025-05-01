全大運拳擊教練初體驗 林郁婷直呼不容易

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（中央社記者黃巧雯台南1日電）巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷首次在全大運執教，她今天表示，當選手時只要做好本分，但教練除了思考戰術外，還需顧及場上選手心情，讓她直呼不容易。

114年全國大專校院運動會在台南舉辦，除了已經退役轉任教練、兩屆奧運羽球男雙金牌李洋外，部分巴黎奧運國手則成為「期間限定」教練。

林郁婷這次全大運為執教初體驗，談到與當選手最大差別，她接受媒體聯訪時直言，最有感的就是「皇帝不急，急死太監」，她還自曝自己其實很緊張，不時偷偷關注心率速度。

林郁婷提到，相較於選手只要做好本分，當教練必須多方考量，除了在場上與對手教練的戰術角力戰外，在與自家選手溝通時，也必須更有技巧，避免不經意一句話影響選手自信。她坦言，當教練很累、不容易。

輔仁大學甘家葳這次在男子拳擊75公斤級摘金，在場邊擔任教練、東京奧運女子51公斤級的銅牌黃筱雯也見證過程。黃筱雯表示，以前都是聽教練指示，但在執教時如何因應比賽狀況，及時調整戰術或適時出言提醒，她自認還有很多地方待學習。

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吳詩儀在去年巴黎奧運奪得女子拳擊60公斤級銅牌，談到教練的角色，她認為，當教練責任更重，除了關注場上狀況，還需懂得解讀選手心思，易位而處後，更能了解教練昔日苦心。

吳詩儀舉例，與選手說話時，必須留意說話語氣，且即使心裡很緊張，也不能輕易流露，必須鎮定地鼓勵選手一定做得到。（編輯：吳素柔）1140501