國光迎30週年 「鏡花水月」沉浸體驗戲曲世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北30日電）國光劇團今年迎接成團30週年推出一系列展演活動，5月將於双融域帶來「鏡花水月」沉浸展，透過跨界融合，帶領觀眾穿梭虛實交錯的戲曲光影世界，持續書寫戲曲新篇章。

國光劇團長期以「台灣京劇新美學」為核心，堅持以創新的態度對話傳統，開創出屬於這個時代的京劇語彙。「鏡花水月」展透過沉浸式光影設計結合戲曲美學，以全台最高規格5面沉浸投影與環繞式音響場域，打造出一座虛實交錯的光影庭園，由知名影像設計王奕盛策展，並找來金曲製作人陳建騏擔任音樂作曲。

展覽以「遊園」、「入魂」、「相遇」、「凝視」4大概念為體驗主軸，引導觀眾從驚鴻一瞥的邂逅，到與經典角色的深層靈魂對話，再到內心自我的探索與凝視，層層遞進，呈現出如夢似幻、流轉不息的戲劇魔幻時空。

在今天開幕記者會上，王奕盛表示，他是以「京劇在當代」視角策劃這次展覽，深信縱使對京劇不熟悉的觀眾，也能從中體會到美，以及演員聲音、台詞渲染的情感。

國光劇團藝術總監王安祈、團長張育華與京劇名伶魏海敏到場首度開箱場館，王安祈一度感動流淚。她認為畫面相當震撼，尤其每一部都是大家30年的心血，展覽彷彿以後設角度，提煉出作品的精華與美感，哽咽表示：「人生真的是如鏡花水月、過眼雲煙，可是會留下一個精神。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與國光攜手成長的魏海敏感性分享，身為演員就是把角色演好，彷彿像作品「水袖與胭脂」裡住在「梨園仙山」的人，縱使無人注意，仍盡力做好，「但奕勝用他現代科技的眼光，用另外的角度看到我們，特別感動」。她更自許要當京劇推銷員，繼續貢獻自己、服務大眾，盼讓更多人看見璀璨的戲曲世界。

「鏡花水月-國光30戲曲沉浸劇場光影展」5月1日起於台北双融域開展至6月1日。（編輯：管中維）1140430

「鏡花水月-國光30戲曲沉浸劇場光影展」透過沉浸式光影設計結合戲曲美學，以全台最高規格5面沉浸投影與環繞式音響場域，打造出一座虛實交錯的光影庭園，5月1日起將於台北双融域開展。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日