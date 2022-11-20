大貓熊團團病逝 粉絲奔北市動物園含淚悼念

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）大貓熊「團團」昨天下午病逝，台北市立動物園今天一早就有粉絲前往大貓熊館悼念，不過園方目前還沒有公布相關活動方式，粉絲只能在心中向「團團」道別。

「團團」在8月底接連癲癇發作後發現腦部病變，昨天凌晨更頻繁出現癲癇症狀，台北市立動物園最終決定忍痛讓「團團」在麻醉中沉睡。

動物園今天一早開園，許多粉絲湧入大貓熊館，一名戴著大貓熊頭飾的遊客說，她小時候、也是「團團」剛來台灣的時候，有來看過牠一次，但沒想到她長大再來看的時候，「團團」已經不在了，令人傷心。

還有從苗栗來的資深粉絲身穿印有大貓熊圖案的衣服追憶，她含淚表示，「團團」是隻憨厚的大男生，平常的煩惱就是食物打不開、吃不到，還會一直轉圈，非常可愛。

這名粉絲說，雖然現在還有「圓圓」、「圓仔」和「圓寶」可以看，但實在沒想到「團團」病情惡化速度這麼快，一下子就過世了。

動物園統計，今天入園總人數為1萬8548人，相比10月以來的晴天週日不算多，不過大貓熊館吸引許多遊客駐足，需要派駐工作人員適時引導、維持秩序。

對於追悼紀念方式，動物園表示，初步規劃將整理「團團」從小到大的故事，舉辦活動讓民眾一同回顧。（編輯：李錫璋）1111120