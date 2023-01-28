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養不起太燒錢 芬蘭動物園2隻貓熊恐被迫歸還中國

2023/1/28 22:34
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（中央社赫爾辛基27日綜合外電報導）芬蘭一座財務困窘的私人動物園今天表示，由於可能不再負擔得起照顧向中國商借的2隻大貓熊，園方正準備將牠們歸還給中國。

路透社報導，這2隻貓熊名叫魯米（Lumi）與派瑞（Pyry），牠們是在中國國家主席習近平2017年訪問芬蘭並簽署動物保護聯合協議後，在2018年1月被帶到這個北歐國家。

艾赫泰里動物園（Ahtari Zoo）原本希望，這2隻貓熊能吸引遊客前來位在芬蘭中部的園區；但如今它表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成旅遊受限，它反而因此債台高築。

芬蘭政府曾在2021年提供20萬歐元（約新台幣658萬元）的一次性補助，但現在拒絕了這座動物園申請的500萬歐元（約新台幣1億6500萬元）補助金。

由於一些芬蘭國會議員指出，這筆請款比芬蘭為了保護一些境內瀕危物種而每年支出的金額要高，之後芬蘭政府便做出不予補助的決定。

芬蘭外交部表示，它已成立一個工作小組來尋求解決辦法，但不確定能找到解方。

芬蘭外交部的一名發言人說：「若這些貓熊遭到返還，我們相信中國會理解，這是一家私人公司在財務困難情況下做的商業決定。我們不相信這會對芬蘭與中國的關係有更廣泛影響。」

艾赫泰里動物園表示，是否歸還這2隻貓熊，將在2月28日做出最終決定。

中國現代貓熊外交至少始於1972年，當時北京將2隻大貓熊送給美國。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120128

#芬蘭
#中國
#艾赫泰里動物園
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