北市動物園喜迎無尾熊寶寶現身 母子共享日光浴

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台北市立動物園30日表示，無尾熊Moana產下的雄性寶寶已經完全離開育兒袋，寶寶健康有活力。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年1月30日

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市立動物園無尾熊館出現一隻新成員，園方指出，牠是無尾熊Moana日齡258天的寶寶，隨著寶寶完全離開Moana的育兒袋，民眾將可以捕捉到母子一同享受日光浴的溫馨畫面。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，近期有不少民眾發現無尾熊Moana背上多了一隻探頭探腦的寶寶，這隻雄性寶寶是Moana與來自澳洲庫倫賓野生動物保護區的Wolverine配對後所產下，日齡258天。

動物園指出，寶寶已完全離開Moana的育兒袋，可以從牠會舔食Moana的盲腸便來判斷牠是隻健康有活力的個體，牠能夠透過攝取親代盲腸便裡半消化的桉樹葉碎片及腸道微生物建立起完善的腸道菌相，幫助未來完整吸收桉樹葉養分。

除了行為表現，動物園指出，這隻寶寶的體重等各項數據都如同教科書般地穩定成長，保育員將在牠滿1歲後開始讓牠練習獨立，並在2歲、性成熟前搬到無尾熊館的男生宿舍居住。

動物園表示，寶寶搬家前會與Moana待在無尾熊館的第一活動場，歡迎民眾前往觀察母子一起享受日光浴的溫馨模樣，還有機會看到寶寶攀附在媽媽背上或懷裡。（編輯：戴光育）1120130