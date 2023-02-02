布拉格動物園誕生台灣穿山甲 歐洲繁殖成功首例
2023/2/2 22:51（2/2 23:06 更新）
（中央社布拉格2日綜合外電報導）捷克首都布拉格市長賀瑞普今天宣布，台北市立動物園借殖給布拉格動物園的雌性穿山甲「潤喉糖」已產下一隻小穿山甲，是在歐洲誕生的第一隻穿山甲。
台北市立動物園2022年4月借殖一隻雄性穿山甲與一隻雌性穿山甲給姊妹市布拉格的動物園，分別被命名為「果寶」與「潤喉糖」。到了10月，布拉格動物園證實「潤喉糖」懷孕，預產期是12月中到2023年1月中。
當時布拉格動物園園長波貝克（Miroslav Bobek）表示，穿山甲懷孕對園方是一大鼓舞， 如果順利生產將是第一隻在歐洲出生的穿山甲寶寶，「那會是很棒的耶誕禮物」。
曾2度訪台的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）今天在臉書（Facebook）貼出這隻穿山甲寶寶的照片，並表示這是難能可貴的一刻，因為這是第一隻在歐洲誕生的穿山甲。他很高興外交成功為布拉格產生如此可愛的成果。（編輯：張正芊）1120202
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