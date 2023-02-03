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布拉格迎台灣穿山甲寶寶 北市動物園：隨時協助

2023/2/3 15:22（2/3 15:41 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市立動物園借殖給布拉格動物園的雌性穿山甲「潤喉糖」已產下一隻小穿山甲。北市動物園表示，寶寶狀況不錯，媽媽行為也很好，首週算危險期，會隨時提供建議與協助。

「潤喉糖」去年4月才與雄性穿山甲「果寶」一起從台北移民到捷克布拉格，搬家後不久就有交配行為，並順利懷孕，昨天順利產下寶寶。

北市動物園台灣動物區長羅諠憶表示，寶寶狀況不錯，媽媽的行為也很好，例如去採食很快就回來、大部分時間都抱著寶寶等。

羅諠憶說，穿山甲寶寶第一週算是危險期，布拉格方非常謹慎小心，若有需要，北市動物園也會隨時提供建議與協助。

羅諠憶表示，在穿山甲夫妻搬家前，北市動物園已籌備3年，協助布拉格建立照養團隊跟量能，之後也保持密切聯繫，包含混群、進入配對過程等；確定「潤喉糖」有喜後也密切掌握懷孕情形、胎兒成長狀況等，幫助穩定建立穿山甲族群。

在照養注意事項部分，羅諠憶指出，除了穿山甲食性，飼養環境較難提供充分、多樣性的蟻類，因此「果寶」跟「潤喉糖」是採用北市動物園耗時30年不斷改良的配方飼料；且穿山甲容易緊張，如何降低緊張與壓迫感，需累積很多經驗，還要謹慎細心。（編輯：李錫璋）1120203

#穿山甲
#布拉格
#台北市立動物園
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