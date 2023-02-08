長鼻浣熊遭同伴攻擊死 高市觀光局：將疏養加強關注

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄壽山動物園昨天一隻長鼻浣熊遭同伴攻擊死亡，高市觀光局表示，這群長鼻浣熊從小一起生活長大，原本未曾發生類似打鬥情形；事件發生後，未來將進行適度疏養，加強關注。

有網友在網路交流平台Dcard表示，昨天在壽山動物園目睹這殘忍一幕，一隻長鼻浣熊渾身是血倒臥在地，原本還以為是園方餵食火龍果，但湊近一看，是一隻奄奄一息的長鼻浣熊，甚至疑臟器外露，「當時空氣都瀰漫著血腥味」。

網友表示，現場遊客有人通報園區人員處理，但可能事務繁忙，工作人員沒有第一時間趕到現場，眼睜睜看著長鼻浣熊生命流失，令人不捨。當天還有不少孩子入園參觀，連大人看了都心裏不舒服，何況是小朋友。

網友說，壽山動物園改建後的園區設施便利很多，但仍希望在照顧動物方面多下點功夫，「發生這種低級失誤，真的很不應該」。

壽山動物園主任莊絢智今天接受中央社記者訪問表示，園方人員昨天下午近4時許，接到遊客通報後立即趕赴現場，將受傷浣熊送醫療室緊急處置，但經獸醫檢查已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。

莊絢智說，動物有野性，有時會為了爭奪或爭階級排位序等理由打架，但多半是皮肉傷，這是他在園區工作約20年首次發生的死亡案例，研判是意外傷及致命部位而死亡。

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市府觀光局說明指出，壽山動物園內長鼻浣熊族群共15隻，分3群圈養展示，發生事故的這群長鼻浣熊數量有6隻，是園區於民國110年5月自行繁衍，從小即一起生活長大，成長過程均相安無事，也未曾發生過類似打鬥情形。

觀光局表示，長鼻浣熊原產於在南美洲熱帶地區，食性為雜食性，以水果和無脊椎動物等為主食，時常伸直或彎曲鼻子掘土覓食。這群浣熊雖為從小一起長大生活，未來將進行適度疏養，加強關注，避免憾事再度發生。（編輯：孫承武）1120208