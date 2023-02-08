北市動物園國王企鵝族群老化 年輕個體赴外借殖

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台北市立動物園國王企鵝族群年齡層偏大，因此派最年輕的雌性個體「嘟胖」赴桃園Xpark借殖。（Xpark提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年2月8日

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市立動物園內的國王企鵝繁殖遇到瓶頸，由於族群年齡層偏大，園方決定派最年輕的個體「嘟胖」赴桃園Xpark借殖，期盼現在已經融入當地族群的「嘟胖」能順利覓得如意郎君。

台北市立動物園在民國89年引進國王企鵝並成立企鵝館，隔年開始陸續有新生兒報到，不過近年來隨著個體老化，8歲的雌性個體「嘟胖」成為目前最後一隻在園內順利出生長大的國王企鵝。

動物園今天透過新聞稿表示，國王企鵝的誕生必須經過層層關卡，首先是配對的2隻親代要在差不多時間換羽毛，換羽毛後賀爾蒙濃度才會提高，接著還要雙方情投意合、順利求偶，且願意攜手孵蛋並育幼，所以企鵝寶寶要順利長大非常難能可貴。

動物園說，園內許多國王企鵝大哥、大姊們每年繁殖期還是會配對並產蛋，但產下來的蛋不是沒有受精，就是孵化過程不順利，族群繁衍遇到困難。

為了提高國王企鵝的繁殖成功率，動物園和Xpark決定攜手合作，讓「嘟胖」在去年底搬家到桃園加入較年輕的族群。動物園表示，目前「嘟胖」已經通過檢疫加入當地群體，並交到新朋友協助認識環境，而且進食正常。

動物園指出，針對園內的個體，已從1月起陸續安排牠們進行健康檢查，結果發現除了年齡層偏大外，身體狀況一切正常，期待在台灣動物園暨水族館協會架構下，機構間的共同努力能為國王企鵝圈養族群量帶來好消息。（編輯：李錫璋）1120208