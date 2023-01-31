台捷元首首度通話寫新頁 雙邊關係有望再突破

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

捷克總統當選人帕維爾（左）30日晚間與總統蔡英文（右）通話，為台捷關係寫下新篇章。（左圖取自facebook.com/generalpavel、右圖中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北31日電）總統蔡英文昨晚與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通話，創下雙方領導人首度直接溝通先例，為台捷關係寫下新篇章；近年台捷關係突飛猛進，不論是在「高層互訪」或「推動友台政策法案」方面，都屢見躍進式突破。

帕維爾不僅是歐洲第一位主動與台灣總統通話的領袖，對於幫助台灣拓展國際空間，捷克已多次展現不畏成為「領頭羊」氣魄。

蔡總統2020年獲邀在捷克前總統哈維爾創辦的國際會議「公元兩千論壇」發表演說，是中華民國現任總統首次參與該論壇。

2021年駐美代表處提前在雙橡園慶祝國慶，捷克駐美大使是唯一出席的非邦交國大使；同年10月，外交部長吳釗燮出訪捷克，亦是台灣外長少數能在非邦交國活動公開現身的機會。

捷克政要訪台同樣絡繹不絕，一向挺台的捷克前總統哈維爾2004年訪台，獲頒「特種大綬景星勳章」。

2019年，曾在台灣留學的捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）訪台，他拒絕與北京締結姐妹市的一中條款，多次「抗中保台」英勇行徑，讓他被譽為歐洲最愛台市長。

2020年，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不懼中國壓力，率領多達89人訪團來台，他在立院演說時熱情以中文喊出「我是台灣人」，讓朝野立委起立鼓掌致敬數十秒，也在無數台灣人心中烙下捷克是「換帖兄弟」印象。

此外，捷克政府去年1月公布政府施政綱領，在外交政策部分，點名將強化與台灣等印太民主夥伴的合作。去年11月捷克政府公布捷文版印太戰略政策架構文件，強調「捷克共和國與印太地區合作戰略–比我們想像的更接近」，更將台灣列為主要合作夥伴。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）已公開預告將在今年春季訪台，屆時台灣勢必再度颳起一陣「捷克旋風」。（編輯：林克倫）1120131