更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
首頁 / 政治

捷克準元首與蔡總統通話 歐盟：一中無礙與台交往

2023/1/31 21:19（1/31 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蔡總統（左）30日與捷克總統當選人帕維爾（右）通話，創下先例。（左圖中央社檔案照片、右圖取自facebook.com/generalpavel）
蔡總統（左）30日與捷克總統當選人帕維爾（右）通話，創下先例。（左圖中央社檔案照片、右圖取自facebook.com/generalpavel）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾31日專電）捷克總統當選人帕維爾創下歐盟會員國準元首與總統蔡英文通話先例，歐洲媒體討論中國可能採取激烈反應。歐盟發言人重申「一個中國政策」無礙歐盟與台灣深化交往。

帕維爾（Petr Pavel）30日與蔡總統通話後，捷克媒體報導該國外交部門證實中國外交部在帕蔡通話前，曾打電話給捷克駐北京大使館表達關切。

「歐洲動態」（Euractiv）報導，這通電話發生在台灣持續於國際上堅持自主而與中國關係愈來愈緊張的期間，勢必引起中國憤怒。

歐洲政治新聞網站Politico則指出，相較於美國前總統川普（Donald Trump）同樣在當選後、就任前與蔡總統通話，帕維爾這次更進一步在答覆媒體時表示有意願訪台，若成行將帶來更大震撼，歐盟外交圈將謹慎觀察中國是否可能祭出經濟報復手段。

至於歐盟對帕維爾與蔡總統通話的正式回應，歐盟執委會（European Commission）發言人今天在例行記者會答覆中央社時表示，歐盟及會員國長期採取「一個中國政策」，並在其架構下與台灣交往。這名發言人強調一中政策內涵在於承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，同時歐盟及會員國也與台灣維持堅實的關係，尤其是經濟及高科技夥伴關係。

時值中國尋求與歐盟修復關係的此刻，中國如何拿捏對捷克反應的分寸，其實並不容易。兩位歐盟外交官私下告訴中央社記者，他們不太擔心中國採取激烈報復，而且帕維爾選在就任總統之前與蔡總統通話，還不算正式元首，加上有川普前例，「他們（指中國）習慣了」。（編輯：陳惠珍）1120131

#歐盟外交圈
#帕維爾
#中國
延伸閱讀
捷克總統當選人帕維爾與蔡總統通話 中國曾試圖阻止
帕維爾
捷克準總統帕維爾與蔡總統通話 中：曾多次勸阻路透：捷克總統當選人30日晚間6時與蔡總統通話
蔡英文
新內閣遭酸敗選者聯盟 林右昌：我沒選舉不受影響台北書展開幕 蔡總統：念完一本書的人都是幸福的人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族