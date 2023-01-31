捷克準元首與蔡總統通話 歐盟：一中無礙與台交往

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蔡總統（左）30日與捷克總統當選人帕維爾（右）通話，創下先例。（左圖中央社檔案照片、右圖取自facebook.com/generalpavel）

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（中央社記者田習如布魯塞爾31日專電）捷克總統當選人帕維爾創下歐盟會員國準元首與總統蔡英文通話先例，歐洲媒體討論中國可能採取激烈反應。歐盟發言人重申「一個中國政策」無礙歐盟與台灣深化交往。

帕維爾（Petr Pavel）30日與蔡總統通話後，捷克媒體報導該國外交部門證實中國外交部在帕蔡通話前，曾打電話給捷克駐北京大使館表達關切。

「歐洲動態」（Euractiv）報導，這通電話發生在台灣持續於國際上堅持自主而與中國關係愈來愈緊張的期間，勢必引起中國憤怒。

歐洲政治新聞網站Politico則指出，相較於美國前總統川普（Donald Trump）同樣在當選後、就任前與蔡總統通話，帕維爾這次更進一步在答覆媒體時表示有意願訪台，若成行將帶來更大震撼，歐盟外交圈將謹慎觀察中國是否可能祭出經濟報復手段。

至於歐盟對帕維爾與蔡總統通話的正式回應，歐盟執委會（European Commission）發言人今天在例行記者會答覆中央社時表示，歐盟及會員國長期採取「一個中國政策」，並在其架構下與台灣交往。這名發言人強調一中政策內涵在於承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，同時歐盟及會員國也與台灣維持堅實的關係，尤其是經濟及高科技夥伴關係。

時值中國尋求與歐盟修復關係的此刻，中國如何拿捏對捷克反應的分寸，其實並不容易。兩位歐盟外交官私下告訴中央社記者，他們不太擔心中國採取激烈報復，而且帕維爾選在就任總統之前與蔡總統通話，還不算正式元首，加上有川普前例，「他們（指中國）習慣了」。（編輯：陳惠珍）1120131