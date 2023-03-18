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雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者

2023/3/18 19:13（3/18 19:59 更新）
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希臘雅典一間動物園的清潔工2月28日意外在停車場垃圾桶撿到一隻白虎寶寶。（路透社）
希臘雅典一間動物園的清潔工2月28日意外在停車場垃圾桶撿到一隻白虎寶寶。（路透社）
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（中央社雅典18日綜合外電報導）希臘雅典一家動物園意外在停車場的垃圾桶裡撿到一隻白虎寶寶，獸醫團隊正努力展開救治。這隻小老虎據信可能是非法野生動物交易的受害者。

路透社報導，阿提卡動物園（Attica Zoological Park）的清潔工2月28日在停車場的垃圾桶裡撿到這隻3個月大的小老虎，隨後通知園方。

阿提卡動物園創辦人勒蘇爾（Jean-Jacques Lesueur）表示：「這是首次有這種動物被遺棄在我們的動物園外面。我的意思是，過去也有過幾次動物被遺棄在園外，但通常是被棄養的寵物，像是小狗、小貓、烏龜…但是一隻老虎？從未有過。」

勒蘇爾表示，動物園的監視器畫面顯示，前一天晚上，有一輛汽車在接近午夜時分行駛到垃圾桶旁邊。當局正在嘗試追蹤車牌。

小白虎被發現時身體瘦弱且呈現脫水狀態，情況危急。

這隻3個月大的小白虎被發現時身體瘦弱且呈現脫水狀態。（路透社）
這隻3個月大的小白虎被發現時身體瘦弱且呈現脫水狀態。（路透社）

動物園獸醫薩魯達奇（Noi Psaroudaki）表示，「我第一次看到這隻小老虎的時候，簡直不敢相信自己的眼睛。我真的不敢相信有動物竟然是這種狀態。她大概被餵食了不合適的食物，嚴重缺乏維他命和礦物質，這使得她的骨質異常脆弱。」

X光檢查發現，小老虎的其中一隻後腿被打入了金屬釘。

勒蘇爾表示，即使小老虎被成功救治，也需要安置到他處，因為動物園目前沒有飼養她的同類。國際野生動物機構與動物福利組織已經接觸園方，願意提供幫助。

動物園的貓科動物首席管理員傑尼（Andrea Cerny）說，由於體型、飲食和攻擊性，老虎很難照顧。「老虎絕對不能當作寵物。這是一種非常危險的動物，有非常強的殺戮本能。這類寵物虎之後大多都會被棄養或殺死。」

根據歐洲刑警組織（Europol），野生動物交易在歐洲有數十億歐元商機，這些珍奇動物通常來自亞洲和非洲，出售給歐洲買家。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120318

經過X光檢查發現，小白虎的其中一隻後腿被打入了金屬釘。（路透社）
經過X光檢查發現，小白虎的其中一隻後腿被打入了金屬釘。（路透社）
#雅典
#動物園
#白虎
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