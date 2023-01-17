一隻台灣黑熊之死紀錄片 思索人與動物如何共處

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一隻暱稱「東卯山黑熊」的台灣黑熊野放後在仁愛鄉武界山區遇害，林務局將救傷、野放過程製成紀錄片，17日在南投縣信義鄉地利國小播映。圖為這隻黑熊在編號711時期野放出籠畫面。（東勢林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）一隻暱稱「東卯山黑熊」的台灣黑熊野放後在仁愛鄉武界山區遇害，林務局將救傷、野放完整過程製成紀錄片，今天在地利國小播映，盼與大眾共同思索人與野生動物如何理性共處。

行政院農業委員會林務局去年12月發表「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片，詳述「東卯山黑熊」二度中陷阱、救傷後野放、最終遇害過程，盼民眾反思人熊相處之道，林務局南投林區管理處今天在信義鄉地利國小舉辦播映會，師生、部落民眾參與踴躍。

南投林管處發布新聞稿表示，東卯山黑熊111年4月誤中套索傷癒野放後，因滋擾農舍再次誤入陷阱，異地野放丹大野生動物重要棲息環境，地點為海拔1380公尺的原始闊葉林，林相完整、食物充足且鄰近水源，更與聚落、農地距離較遠、有多處天然屏障。

南投林管處指出，原以為在遠離人跡、食物豐富的山區，這隻黑熊可好好快樂生活，沒想到或許因歸家心切一路北返，去年5月在仁愛鄉武界山區訊號消失，3天後發現被掩埋的黑熊遺體。

今天出席播映會的達瑪巒部落會議前主席松光輝表示，布農族對台灣黑熊很友善，老人家若不小心在山上打到黑熊，「一段時間不能直接回家」，因為黑熊是布農族的朋友，不小心傷害黑熊，可能對家人帶來噩運。

松光輝說，林務局當初到部落辦理東卯山黑熊野放丹大山區說明會，他時任部落會議主席，因為黑熊是族人朋友，「要來我們家居住」，所以族人相當支持來此野放，想不到最後在武界遇害，讓族人相當不捨難過。

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南投林管處長李政賢說，東卯山黑熊遇難中的陷阱，是原住民老獵人帶著年輕獵人學習狩獵所設，是文化傳承，但這對獵人當時擔心通報會遭懲處而未通報，因此林管處重申，若有野生動物誤中陷阱，民眾可撥專線0800-000-930通報，非蓄意狩獵傷害，不會懲處。

李政賢表示，民眾持舊式山豬吊等狩獵陷阱，可免費換新研發獵具，只會套到山豬，不會讓腳掌較大的黑熊誤觸；另外，林務局推動黑熊生態服務給付，加強宣導與黑熊理性相處，若黑熊入侵農地或住家，可通報領獎勵金，若一般民眾在山區遇黑熊，通報提供證明也可獲禮物，盼全民共同守護珍貴的台灣黑熊。（編輯：謝雅竹）1120117