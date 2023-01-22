林務局月曆熱銷年賺200萬 不排除發行英文版

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）林務局局長林華慶表示，原想以插畫美學讓出版品月曆呈現山林價值，沒想過會熱賣到年淨利200多萬元繳國庫，樂見掌管自然的單位採行，也可能推英文版行銷國際。

林華慶在2016年7月出任現職後，農業委員會林務局從2017年開始將插畫美學等設計概念導入月曆這個年度出版品，2018年春節首度推出以「飲食之森」為主題的月曆，2019年的主題是「里山動物」，之後4年分別是「木作之森」、「生命之森」、「假面之森」，以及最新版2023年的「小千之森」。

這些限量發行的月曆從設計與製作品質均屬上乘，大受好評，2019年起除了照例當做年節禮物，部分開始在國家書店等通路販售，儼然成為林務局的名片。

林華慶說，沒有預期月曆能有這麼驚人的效果，包含首度會面的朋友，只要聽聞自己或他的同事們來自林務局，高達8成會立即提及林務局月曆說，「你們的月曆，就像是林務局的品牌」。

林華慶是台灣師範大學生命科學研究所博士，在出任林務局長之前，是國立台灣博物館的副館長，曾在林務局擔任保育組技正，也曾在文化部任職。他說，最初希望透過插畫手法革新月曆，讓國人看見第一眼覺得「很美」、「很可愛」之後，在進一步瀏覽圖文時，認識蘊含其中的山林價值。

他說，林務局掌管面積達162萬公頃的國有林地，多數人只知道可以去這些林地爬山、踏青，但其實它還富含飲食功能，包括原住民採摘的野菜、菇蕈等，2018年的「飲食之森」就是要帶領國人重新認識山林。

林華慶也說，人們所依賴的山林有很多價值被忽略了，因此月曆透過農具、玩具、傢俱等插畫，讓人認識山林也提供木材，並藉此了解原生樹種；又例如經由月曆的插畫顯現森林裡動植物間的共生依賴、生物多樣性、擬態求生等，讓人重新了解大自然的各種面貌與生態系。

據林務局統計，每年宣導版月曆約印製2.2萬份發送，販售版則依預購量印製，以最新月曆2023年「小千之森」來說，數量約近1.7萬份。林華慶說，怎麼加印都有人買不到，不僅有粉絲敲碗，有的人還誤以為林務局在做飢餓行銷，刻意造成供不應求，但他否認有這個策略。

原創並且融入文創的月曆是由種籽設計公司承製，林務局在過程中充分提供意見，林華慶說，包括他自己在內的林務局團隊密集參與每年主題及全年各月份子題所涉及元素的構思、企劃、編輯，再交由設計公司加上創意繪圖完成。

月曆廣受歡迎，既成功行銷山林價值，也幫助了文創產業的發展。林華慶說，包含與國家書店、五南文化廣場、網路書店合作，並委由全國集合起來的友善書店銷售，開拓出自然設計、書寫風潮的創作空間，單純的機關出版品原本就是花經費印製，但林務局的月曆已演變成為一年可有淨利新台幣200多萬元繳回國庫的產品。

他進一步說，民間自然風設計的月曆等出版品產值約有2億到3億元，開創此產值，可讓年輕人的創意與工作機會結合，而且現在林務局系列月曆已紅到國外，不少香港人會買，中國大陸也不少人關注，駐外單位並用以餽贈外國使節，外館也告知在泰國很受歡迎，並建議林務局推出英文版。

外界認為，林務局月曆是公部門美學提升很好的範例，並希望能在政府形成風氣。林華慶說，行政院海洋委員會海洋保育署和法務部調查局等政府部門曾洽問製程，他很樂見掌管山林海洋等大自然環境的單位採納，林務局月曆也不排除發行文英版本，讓更多外國人也認識台灣的山林之美。（編輯：陳正杰）1120122