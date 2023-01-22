林務局發展山村經濟 山老鼠改行守護森林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）保育山林、重振國產木材產業齊頭並進，林務局為了實現讓國產木材自給率在2027年達5%的目標，導入區塊鏈建置可溯源人工林合法生產機制，這類發展山村經濟讓部落有生計的措施，讓山老鼠轉行成為森林的守護者。

行政院農業委員會轄下的林務局局長林華慶接受中央社專訪時表示，全世界的生物有7成位在各地原住民生活的領域，這些地方的自然生態資源會發生危機，往往跟相對現代化發展的國家進入原住民領域有關。

他說，原住民倚賴大自然生活，比政府更想保護森林、永續利用；「如果政策回歸到人性，就不會太難推」，公私協力會維護得更好，讓政府、部落、環境3贏。

自2017年起，林務局委託學者研究，篩出具備貴重木、盜伐熱點、生物多樣性熱點、自然保護區域等特徵的33個山村，透過林務局各區林管處協助當地部落發展人與森林永續共好的產業，其中16個山村已實際執行，並在轉型中。

他以苗栗南庄賽夏族自營林業為例說明，當地原民保留地跟國有林班地緊鄰，過去都是原住民傳統領域，後來因為森林法、野生動物保育法等相關規定，很大程度禁止使用相關資源，部分比較窮困的人因而去當山老鼠。

他說，如今林務局與部落公私協力、共管資源，促進部落發展養蜂等林下經濟產業，甚至推出生態旅遊，就有7名曾參與盜採林木的山老鼠也轉行加入，並將擴大共管巴卡散自然保護區，現在南庄賽夏族部落的合作社成員月收入翻了一倍多，每人從新台幣4000元增至9000元。

林華慶說明，這金額看似不高，但已對當地民眾的可支用金額產生幫助，因為部落生活取用天然資源或務農自產，這方面不是那麼困難，但是當他們要到市區就醫，就得跟村長借500、800元，以支付車費和餐費。

他指出，推動林下經濟不僅有助於改善原住民生計、保育山林，也讓原住民能夠重拾傳統文化。在睽違30、40年之後，去年部落再次舉辦成年禮，很多擔任裁判官的耆老感動落淚。

做為保育山林與利用森林資源兼顧政策的一部分，林務局宣布以2017年為「國產材元年」，到2027年的國產木材自給率要達5%。林華慶說，除重新鏈結上、中、下游產業，3、4年前並導入不能更改資料的「區塊鏈」技術確立溯源機制，讓人工林伐木生產的國產材，從砍伐到成為建材和各種成品每個階段都要納入履歷，只要掃條碼就能溯源、證明為合法生產。

他表示，此技術在2022年8月亞太經濟合作會議（APEC）林業部長會議上，引起澳洲官員的關注，因為澳洲也存在非法盜採樹木的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林務局森林企劃組調查科科長吳俊奇說，因應美國、歐盟、澳洲要求進口商輸入木材，每一筆都要提供合法來源聲明，韓國並規定輸入原木、一級製品每筆要檢附合法來源證明，2019年APEC打擊非法伐採林木及相關貿易工作小組（EGILAT）會議上，馬來西亞、印尼分享已在建置溯源系統，越南則說明有導入區塊鏈技術。

對於國產材自給率目前推進至1%，林華慶說，區塊鏈溯源機制現在是自願性參與，擬修法推動產業全面落實。他並說，重振林產業現階段是在練兵，而台灣的林業品項比溫帶國家多元，此外，台灣已有業者利用枝梢材提煉精油，待產業發展成熟、水到渠成，將與國際貿易接軌。（編輯：陳正杰）1120122