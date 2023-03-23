兒童節連假 高雄壽山動物園每天加賣現場票千張

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高雄壽山動物園門票以預購為主，清明兒童節連假門票已完售，高雄市觀光局23日指出，4月1日至5日每天將加賣現場票1000張，上、下午各500張。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄壽山動物園門票以預購為主，清明兒童節連假門票已完售，高雄市觀光局今天指出，4月1日至5日每天加賣現場票1000張，上、下午各500張，讓出遊民眾都能開心入園。

為慶祝兒童節，壽山動物園日前宣布開放全國12歲以下兒童4月1日至5日免費入園優惠，高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，5天連假每天再加賣1000張門票。

觀光局指出，壽山動物園門票以預購為主，並配合國人出遊規劃提早14天開賣，目前兒童節連假門票已完售，因此園方特別加碼在兒童節5天連假期間每天加賣現場票1000張，上、下午各500張，讓連假出遊的民眾都能開心入園。

壽山動物園也推出「萬獸圖」繪畫創作坊活動，邀插畫家吳欣芷等人，帶領小朋友於4月3日、4日在園區紀錄動物姿態、環境人物及植物景緻，再將這些元素轉換成拼貼、色塊塗鴉、線條繪製等呈現於萬獸圖底紙上。

壽山動物園每天也會提供1000張圖紙供遊客領取，歡迎自行攜帶畫筆及畫板，彩繪自己的動物世界。4月1日還會有一台乘載許多兒童繪本的行動書車進駐園區，只要憑市圖借閱證，當天即可在園區享受書香樂趣。

此外，動物園也在兒童節假期攜手企業推出優惠，4月4日由捷利國際集團旗下火鍋、燒肉、拉麵等品牌加碼推出兒童用餐免費、贈送動物園門票等方案。

鄰近動物園的金馬賓館當代美術館也於3月28日至4月9日及4月11日至4月30日分別推出憑動物園門票兒童可兌換薯條1份及4人同行1人免費優惠方案，讓民眾逛完動物園後，也能來美術館感受藝術之美。

壽山動物園提醒民眾，因停車空間有限，建議在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，或將車輛停放捷運周邊停車場再轉搭大眾運輸工具入園。（編輯：卞金峰）1120323