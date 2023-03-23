專家：公狒狒犬齒銳利應保持距離 遇圍捕勿停留

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）一隻來源不明的狒狒現蹤桃園，台北市立動物園專家今天表示，狒狒平常不會主動攻擊人類，但若太靠近或直視仍有可能被當成敵意，呼籲民眾遇到應保持距離，且勿停留在圍捕現場。

桃園市平鎮區連日有民眾目擊到一隻站起來約110公分高、體重約20公斤的狒狒，當地政府圍捕未果，目前也尚未確認動物來源。

台北市立動物園非洲動物區長鄭惟仁今天接受媒體聯訪表示，一般公狒狒體重大約30公斤，母狒狒則約15公斤，園內照養的10隻東非狒狒點名皆在，可以確認不是從北市脫逃。

他指出，狒狒是吃素為主的雜食性動物，平常不太會主動攻擊人類，大部分時間都以四肢在地面活動，遇到危險或需要採集食物時也會往樹上攀爬，相信這隻個體在野外有很多食物可以取用，甚至可能翻找垃圾桶找尋人類廚餘。

鄭惟仁提醒，公狒狒的犬齒銳利且長，保守起見民眾遇到一定要保持距離、不要直視，避免被誤以為是在展現敵意，且因為圍捕時會使用麻醉槍，也呼籲不要停留在現場圍觀，避免造成風險或妨礙作業。

至於這隻個體是否會對環境造成危害，鄭惟仁表示，因為只有一隻，影響可能不大，且圈養個體帶原傳染疾病的機率也比較低，但狒狒並不是台灣本土動物，還是應盡快從野外移除。

台北市立動物園表示，民眾在野外遇到狒狒請勿驚慌或提供食物，應先回報當地政府，讓專業人員接手，若有需要動物園協助之處也願意提供支援。（編輯：方沛清）1120323